Girişimciler Halkbank etkinliğinde yarıştı

        Halkbank'ın girişimcilere yönelik olarak düzenlediği Jet Luck yarışmasının finali İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen girişimciler, iş fikirlerini yalnızca 50 saniyelik bir "asansör konuşması" ile jüriye anlattı. Ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyor; yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz" dedi

        İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Jet Luck yarışmasında yeni nesil dijital teknolojilerden sürdürülebilirlik çözümlerine, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sahne aldı.

        Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğu sırasında jüriye etkili bir şekilde sunarak finale kalma mücadelesi verdi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda girişimcilerin tamamı sunum aşamasına yükselmeye hak kazandı.

        Yenilikçi fikirleri görünür kılmayı hedefleyen yarışmaya ilişkin konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Fikirlerinizle yarınlarımızı bugünden inşa etmektesiniz. Projeleriniz, ekonomik değer üretmenin yanı sıra topluma, çevreye ve gelecek nesillere dokunan birer vizyon taşımaktadır. Sizler ülkemizin istikbalisiniz. Yüksek enerjiniz ve insanlığa fayda sağlama arzunuzla, dünyadaki hızlı değişimi sadece izlemekle kalmıyor, onun bizzat parçası oluyorsunuz. Biz de Halkbank olarak 88 yıllık köklerimizden aldığımız güçle, birçok alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da sizlerin azmini ve heyecanını paylaşmaktayız. Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz” dedi.

        Kazananlar belli oldu

        Finalistlerin fikirleri; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi. Jet Luck yarışmasında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında “Fishgramer” adlı girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken; ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında “Munulus” adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında “HIST” adlı girişimiyle Fatih Karakaya’nın oldu. Dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.

        Jet Luck yarışmasının bu yılki jürisi, iş dünyası, kamu ve akademi dünyasından saygın isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Jüri üyeleri arasında Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı.

        Dereceye giren girişimler;

        1 - Fishgramer - Merve Büşra Ayık

        2 - Munulus - Buğra Tosun

        3 - HIST - Fatih Karakaya

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Doku ailesinin avukatı konuştu: "İntihar algısı oluşturuldu"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
