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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Girişimciler için yapay zekâ asistanı geliştirdi

        Girişimciler için yapay zekâ asistanı geliştirdi

        Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), girişimciler ve girişimci adayları için kapalı devre yapay zekâ sistemi "GYİAD Yapay Zeka Girişimcilik Asistanı"nı hayata geçirdi. Yalnızca GYİAD üyelerinin şirketlerindeki bilgi ve deneyimle geliştirilen asistan, günlük operasyonlardan stratejik karar süreçlerine kadar girişimcilere yol gösterecek dijital bir mentor olarak konumlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Girişimciler için yapay zekâ asistanı geliştirdi

        Bu yıl 40. yaşını kutlayan Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), girişimcilik ekosistemine değer katacak yeni yapay zekâ projesi "GYİAD Yapay Zeka Girişimcilik Asistanı"nı hayata geçirdi. Girişimciler ve girişimci adaylarının iş kurma, büyüme, karar alma ve operasyon yönetimi süreçlerinde danışabilecekleri kapalı devre bir yapay zekâ sistemi olarak tasarlanan yapay zekâ asistanı, doğru bilgiye erişimin girişimcilikte kritik önem taşıdığı anlayışıyla geliştirildi.

        ChatGPT içinde yer alan GYİAD Yapay Zeka Girişimcilik Asistanı, açık kaynaklardan derlenen genel bilgiler yerine yalnızca GYİAD üyelerinin şirketlerinde yıllar içinde oluşan bilgi birikimi, sektör deneyimi ve iş yapma pratikleri aktarılarak hazırlandı. Bu yönüyle asistan, girişimciler için teorik bir bilgi kaynağının ötesinde; sahadan gelen deneyimlerle beslenen, Türkiye'de iş yapma dinamiklerini gözeten ve girişimcilik yolculuğunun farklı aşamalarında kullanılabilecek dijital bir mentor niteliği taşıyor.

        Proje, GYİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve GYİAD Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker liderliğinde, GYİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve GYİAD Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanı Melis Topal'ın katkılarıyla geliştirildi. GYİAD Yapay Zeka Girişimcilik Asistanı'nın girişimcilere fikir geliştirme, iş modeli oluşturma, operasyonel süreçleri değerlendirme, büyüme stratejileri üzerine düşünme ve kritik karar aşamalarında farklı perspektifler kazanma gibi alanlarda destek sunması hedefleniyor.

        "DOĞRU BİLGİYE ERİŞİMİ DAHA SİSTEMATİK HALE GETİRİYORUZ"

        GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        "GYİAD olarak 20. Dönem vizyonumuzu 'Sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz' anlayışıyla şekillendirdik. Bugün iş dünyasında yapay zekâ yalnızca teknolojik bir yenilik değil; rekabet gücünü, karar alma biçimlerini ve girişimcilik ekosisteminin geleceğini doğrudan etkileyen stratejik bir dönüşüm alanı. GYİAD Yapay Zeka Girişimcilik Asistanı ile girişimcilerin en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri olan doğru bilgiye ve deneyime erişimi daha sistematik, güvenilir ve erişilebilir hale getiriyoruz. Bu asistanı yalnızca bir yapay zekâ uygulaması olarak değil, GYİAD üyelerinin yıllar içinde edindiği bilgi birikimini genç girişimcilerle buluşturan dijital bir mentorluk modeli olarak görüyoruz. Amacımız, girişimcilerin fikir aşamasından büyüme yolculuğuna kadar her adımda daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha güçlü ilerlemelerine katkı sunmak."

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