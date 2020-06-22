2017-18 sezonu başında Fenerbahçe'ye Zenit'ten transfer olan ve sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla beğeni toplayan Giuliano, Türkiye'ye dönebilir! 2018 yazında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı yıldız, kulübünden ayrılmanın eşiğinde!

Yaklaşık 5 aydır Al Nassr'dan ödeme alamayan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetme hakkının doğduğu öğrenildi. Birçok kulübün radarında olan Giuliano'nun Suudi Arabistan'dan ayrılmayı düşündüğü, Süper Lig'den teklif gelmesi durumunda ciddi şekilde değerlendirebileceği belirtildi.