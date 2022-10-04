EDİRNE'NİN NEDEN SEÇİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Selimiye Cami'nin neden Edirne'ye yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Tahmine göre o dönemde İstanbul'da büyük bir camiye gerek olmadığı ve Edirne'nin Rumeli'deki Osmanlı egemenliğini yansıttığı için bu konumun seçilmiş olduğu düşünülüyor.

Başka bir rivayete göre II.Selim'in Edirneyi çok sevdiği ve bu yüzden caminin buraya yapıldığı düşünülüyor. 1568 yılında caminin yapımına başlanmış ve 1574 yılında açılması planlanmıştı ancak camiyi göremeden vefat eden II.Selim sonrasında açılış ertelenmiş ve 1575 yılında cami açılmıştır.