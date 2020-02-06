Global Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı Naturelgaz, Socar Dağıtım'ın bağlı ortaklığı Socar Turkey LNG'yi almak için sözleşme imzaladı.
Global Yatırım Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, Socar LNG hisselerinin Naturelgaz tarafından devralınmasının hemen ardından Socar LNG'nin Naturelgaz altında birleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.
HALKA ARZ EDİLECEK
Naturelgaz'ın halka arzı için Ocak ayında SPK'ya başvuruda bulunulmuştu. Global Yatırım Holding, Naturelgaz'da yüzde 95.5 hissedar konumunda bulunuyor. Socar Dağıtım ise Socar LNG'nin yüzde 100 hissedarı.
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