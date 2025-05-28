Glutensiz Beslenme Nedir, Nasıl Yapılmalı? Glutensiz Beslenmede Nelere Dikkat Edilmeli?

Gluten Nedir?

Gluten; buğday, arpa, çavdar ve bu tahıllardan elde edilen ürünlerde doğal olarak bulunan bir protein grubudur. Hamura esneklik ve kıvam veren gluten, birçok hazır gıdada katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. Ancak bazı bireylerin bağışıklık sistemi gluten proteinine karşı tepki verir. Bu durum çölyak hastalığı, gluten intoleransı veya gluten hassasiyeti gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Glutensiz Beslenme Nedir?

Glutensiz beslenme, içinde gluten bulunan tüm yiyecek ve içeceklerin diyetten tamamen çıkarılması anlamına gelir. Bu beslenme biçimi, başta çölyak hastaları olmak üzere gluten intoleransı yaşayan bireyler için gereklidir. Ayrıca bazı insanlar herhangi bir teşhis olmaksızın, kendilerini daha iyi hissettikleri için glutensiz diyeti tercih edebilir.

Glutensiz Beslenme Nasıl Yapılır?

Gluten İçeren Gıdalardan Kaçınma:

Buğday (bulgur, irmik, un)

Arpa

Çavdar

Türevlerinden yapılan ekmek, makarna, kek, kurabiye gibi ürünler

Glutensiz Alternatifleri Tercih Etme:

Pirinç, mısır, kinoa, karabuğday, amarant gibi tahıllar Glutensiz unlar (pirinç unu, badem unu, hindistancevizi unu) Glutensiz makarna ve ekmekler Et, süt, sebze, meyve gibi doğal ve işlenmemiş ürünler Etiket Okuma Alışkanlığı: Paketli ürünlerde "gluten içermez" veya "glutensiz" ibaresi aranmalıdır. Gıda etiketlerinde "buğday proteini", "hidrolize bitkisel protein", "malt aroması" gibi ibareler gluten içerebilir. Çapraz Bulaşmayı Önleme: Glutensiz besinlerin hazırlandığı ortamın ve kullanılan ekipmanların glutenli ürünlerle temas etmemesi gerekir. Aynı tost makinesi, kesme tahtası veya fırında yapılan ürünlerde gluten bulaşma riski yüksektir. Glutensiz Beslenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler Besin Çeşitliliğine Dikkat Edin: Glutensiz beslenme sırasında karbonhidrat, protein, yağ, lif ve vitamin açısından dengeli bir diyet uygulanmalıdır. Bazı glutensiz ürünler düşük lif içerdiğinden kabızlık gibi sorunlar görülebilir. B12 ve Demir Takibi: Glutensiz diyette buğday ve türevlerinin tüketilmemesi, bazı bireylerde B12, demir ve folik asit eksikliğine neden olabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde takviye alınması gerekebilir.