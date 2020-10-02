GM kredi kartı işinden çıkıyor

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Reuters

ABD'li otomotv üreticisi General Motors'un (GM) bünyesindeki kredi kartı biriminin satıldığı ortaya çıktı. Wall Street bankalarından Goldman Sachs'in, GM'in kredi kartı işini 2.5 milyar dolar karşılığında devraldığı belirtildi.

ABD merkezli yayın organı Wall Street Journal'in haberine göre, Goldman Sachs Barclays'dan daha yüksek teklif vererek GM'in kredi kartı biriminin yeni sahibi oldu.

GM'in kredi kartı düzenleyicisi Capital One Financial ile Goldman'ın fiyat konusunda anlaştığı belirtiliyor. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda sonuçlanacağı da edinilen bilgiler arasında.

Söz konusu satın alma ile, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarına yoğunlaşan Goldman'in bireysel bankacılık alanında daha aktif olacağı belirtiliyor.