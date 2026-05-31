Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Goce Sedloski: Yarın bütün gücümüzle yapabileceklerimizi göstereceğiz

        Goce Sedloski: Yarın bütün gücümüzle yapabileceklerimizi göstereceğiz

        Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Goce Sedloski, "Ben özellikle antrenmanlarda oyuncularımın sağladığı katkılardan memnunum. Yarın burada bütün gücümüzle yapabileceklerimizi göstereceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 20:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yarın neler yapabileceğimizi göstereceğiz"

        Kuzey Makedonya Milli Takımı, yarın Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da Türkiye’nin konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Goce Sedloski ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ezgjan Alioski, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        GOCE SEDLOSKİ: YENİ BİR TAKIM KURMA AŞAMASINDAYIZ

        Yeni bir süreçte olduklarını dile getiren teknik direktör Sedloski, “Biz yeni bir süreçteyiz, yeni bir takım kurma aşamasındayız. Kısa bir süre içinde bunu düzeltmek zor ama buraya gelen oyunculardan memnunum. Avusturalya ile benzeme konusu Montella’nın kendi düşüncesi. Bizim burada yeni oyuncularımız mevcut. Yeni oyuncularla buradayız, onlarda bu formayı giyebilmek için ellerinden gelen çabayı gösterecekler” diye konuştu.

        REKLAM

        "YARIN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE YAPABİLECEKLERİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

        Oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Sedloski, “Özellikle Bosna Hersek maçından sonra yeni katılan oyuncular var. O maçta oynatamadıklarımızı yarın burada oynatacağız. Ben hepsinden memnunum. Ben özellikle antrenmanlarda oyuncularımın sağladığı katkılardan memnunum. Yarın burada bütün gücümüzle yapabileceklerimizi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

        "KARŞIMIZDA ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLİ TAKIM OLACAK"

        A Milli Futbol Takımı’nda birçok ismin Avrupa’nın büyük takımlarında forma giydiğini hatırlatan Sedloski, “Karşımızda çok güçlü bir milli takım olacak. Juventus gibi, Inter gibi takımlarda oynayan oyuncular var. Diğer oyunculara da saygı duyuyorum. Milli takıma seçilen her oyuncu değerlidir. Dünya Kupası’nda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

        ALİOSKİ: OYNADIĞIN YERE TEKRAR GELMEK ÇOK KIYMETLİDİR

        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ezgjan Alioski, yeniden Kadıköy’e gelmesinden dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, “Oynadığın yere tekrar gelmek çok kıymetlidir. Arkadaşlarımla birlikte her şeyimizle takıma katkı sağlayacağız. Biz de elimizden geleni yaparak mücadelemizi sergileyeceğiz” diye konuştu.

        "DÜNYA KUPASI’NI TÜRKİYE TARAFTARI OLARAK TAKİP EDECEĞİM"

        Dünya Kupası’nda Türkiye’yi destekleyeceğini belirten Alioski, “Türkiye güçlü bir milli takım. Ben eskiden beri takip ediyorum. Burada oynadığım için arkadaşlarım, ailem var. Beraber oynadığım arkadaşlarım milli takımda yer alacak. Dünya Kupası’nı Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

        MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!