Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.845,95 %-2,90
        DOLAR 43,7703 %0,05
        EURO 51,6634 %0,15
        GRAM ALTIN 7.017,01 %0,04
        FAİZ 36,34 %1,65
        GÜMÜŞ GRAM 109,69 %0,73
        BITCOIN 66.501,00 %0,30
        GBP/TRY 59,0781 %-0,03
        EUR/USD 1,1775 %-0,07
        BRENT 71,34 %1,41
        ÇEYREK ALTIN 11.472,82 %0,04
        Haberler Ekonomi Turizm Göcek’te Deniz Ekosistemi “DERİA” İle Korunacak     - Turizm Haberleri

        Göcek’te deniz ekosistemi “DERİA” ile korunacak    

        Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde hayata geçirdiği "DERİA Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi" ile denizlerimizin akciğerleri olan deniz çayırlarını ve hassas kıyı ekosistemini koruma altına alıyor. Pilot bölge olarak seçilen Göcek ve Dalaman koylarında kurulan modern sistem, kontrolsüz demirlemeye bağlı deniz tabanı tahribatını durdurmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 15:16 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekosistem koruma altına alınıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin en değerli doğa miraslarından biri olan Göcek ve Dalaman koyları, artan tekne trafiği ve bilinçsiz demirleme faaliyetleri nedeniyle ciddi bir çevresel baskı altındaydı. Deniz tabanında dünyadaki oksijenin yüzde 70’ini üreten ve “denizlerin ormanı” olarak kabul edilen endemik deniz çayırlarının (Posidonia Oceanica) fiziksel tahribatını önlemek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM'un talimatı ve önderliğinde harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), DERİA Mapa-Şamandıra Projesi’ni başlattı.

        Proje kapsamında; 17 koyda toplam 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirilerek 886 tekneye hizmet verecek devasa bir deniz koruma ağı kuruldu. Artık bu koylarda rastgele demir atarak deniz tabanındaki kültürel mirasın ve biyolojik çeşitliliğin yok edilmesinin önüne geçilecek. Ayrıca dört adet atık alım teknesi, iki adet deniz yüzey temizleme teknesi ve bir adet deniz dibi tarama temizleme teknesi TÜÇA tarafından bölgede konumlandırıldı.

        REKLAM

        Bunun yanında deniz yetki alanlarında Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) kapsamı dışında kalan gemiler tarafından üretilen atıkların izlenmesi, atık alım süreçlerinin takip edilmesi ve deniz kirliliğin önlenmesi amacıyla Mavi Kart Takip Sistemi (MKTS) çalışmaları hızla devam ediyor. TÜÇA koordinasyonunda kurulacak dijital altyapı sayesinde deniz kirliliğinin önlenmesi, atık yönetiminin izlenebilir hale getirilmesi ve süreçlerin bütüncül bir sistem üzerinden yönetilmesi hedefleniyor.

        "GÖCEK'İN GELECEĞİNİ KURTARIYORUZ".

        Projenin vizyonu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, projenin kar amacı gütmeyen, tamamen ekosistem odaklı bir model olduğunu vurgulayarak, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından işletilecek olduğunu ve sistemden elde edilen tüm gelirin yine denizlerin ve çevrenin korunması için kullanacağını söyledi.

        Nurullah Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Denizlerimiz bizlere bırakılmış bir miras değil, gelecek nesillere ulaştırmamız gereken en kıymetli emanetimiz. Göcek koylarındaki deniz çayırları, sadece bir bitki türü değil; denizel yaşamın kaynağı, kıyılarımızın koruyucusu ve dünyamızın nefesi. Bugün burada başlattığımız Mapa-Şamandıra sistemiyle, deniz tabanındaki fiziksel tahribata ‘dur’ diyoruz. Geliştirdiğimiz DERİA platformu ile doğa koruma faaliyetlerini dijitalleştiriyor; şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yönetim modeli sunuyoruz. Bizim önceliğimiz denizlerimizin temizliği ve ekolojik dengenin sürekliliği. Göcek, artık sadece masmavi sularıyla değil, korunmuş doğasıyla da dünyanın örnek mavi ekonomi merkezlerinden biri haline gelecek.”

        REKLAM

        DİJİTAL REZERVASYON VE DENİZDE TAM DESTEK

        Denizcilerin hayatını kolaylaştırmak ve koy yönetimini profesyonelleştirmek amacıyla tasarlanan DERİA (Deniz Rehabilitasyonu İş Birliği ve Atık Yönetimi) web sitesi ve mobil uygulaması, sistemin kalbini oluşturuyor. Tekneler bu yeni uygulama ile bir koyda en fazla 3 gün, tüm Göcek bölgesinde ise arka arkaya en fazla 11 gün konaklanabilecek. Böylece koylarda tüm sezon hareket etmeyen teknelerin önüne geçilecek.

        Tekne sahipleri, deria.gov.tr adresi üzerinden koylardaki uygun bağlama noktalarını harita üzerinden görebilecek, yerlerini önceden ayırtarak ödemelerini online olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Koya varışta tekneleri, 7/24 hizmet verecek TÜÇA’nın uzman palamar ekipleri karşılayacak ve teknelerin şamandıralara güvenli bir şekilde bağlanmasına yardımcı olacak. Teknelerin şamandıralarda konaklamaları aynı otellerde olduğu gibi saat 14:00’te giriş, 12:00’de çıkış zamanlamasıyla uygulanacak. Göcek bölgesinde DERİA sisteminde 15 metrelik bir teknenin yıllık ortalama günlük bağlama ücreti 1.250 TL olarak açıklandı. Sistem sadece bağlama hizmetiyle sınırlı kalmayıp; tekne kaynaklı atıkların düzenli alım hizmetiyle de entegre edilerek, TÜÇA’nın atık alım teknelerini de uygulama üzerinden çağırıp pis su atıklarının kolayca verilmesine imkan tanıyacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

        SICAKLIKLARIN düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Başakşehir'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar zaman zaman sulu kar şeklinde...
        #GÖCEK
        #ekosistem
        #turiz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm