Göğüs kafesinin herhangi bir yerinde veya yaygın olarak hissediliyor… Karakteri batıcı, sızı veya baskı tarzında olabiliyor… Bu tablonun adı; göğüs ağrısı! ‘Göğüs ağrısı’ denildiğinde hemen hepimizin aklına ilk olarak çoğunlukla kalp krizi geliyor. Ancak toplumdaki yaygın inanışın aksine, göğüs ağrılarının önemli bir kısmı aslında kalpten kaynaklanmıyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy göğüs ağrısının kalp hastalığının yanı sıra ciddi akciğer hastalıklarının da ilk habercisi olabileceği uyarısında bulunarak, “Bu nedenle eğer belirgin başka bir sebebi yoksave ağrı, şiddeti azalmadan bir haftadan uzun sürmüşse, en yakın zamanda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak yaşamsal öneme sahip” diyor. Peki hangi etkenler göğsümüzde ağrı gelişmesine yol açıyor? Prof. Dr. Dikensoy, göğüs ağrısının altında yatan 5 önemli nedeni anlattı, önemli uyarılarda bulundu.
Kalp damar hastalıkları
Kalp damar hastalarının kışın soğuk havalarda, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde uzun süre dışarda kalmaları ve efor sarf etmeleri tehlikeli olabiliyor. Örneğin soğuk ve kirli hava nedeniyle koroner arterlerde (kalbe kan taşıyan ana damarlarda) spazm gelişebiliyor. Spazm bu hastalarda göğüs ağrısı, efor sırasında göğüs ön duvarında baskı şeklinde ortaya çıkıyor ve nefes kesen bir özellik sergiliyor.
Ağrı hasta dinlendiği zaman kısa süre içinde geçiyor. Prof. Dr. Öner Dikensoy ağrı eğer geçmiyor ve 30 dakika veya daha uzun sürüyorsa, kollara, çeneye veya sırta yayılım gösteriyorsa bu tablonun kalp krizinin habercisi olabileceği uyarısında bulunarak, “Bu durumda hastaların hareket etmekten kaçınarak ve zaman kaybetmeden yardım isteyerek en yakın hastaneye başvurmaları çok önemli” diyor.
Kas iskelet sistemi zedelenmeleri
Prof. Dr. Öner Dikensoy akciğer hastalıkları sonucu oluşan göğüs ağrılarının en sık görülme nedeninin, üst solunum yolları veya akciğer enfeksiyonları sonucu gelişen ve uzun süren öksürüklerin ardından oluşan myalji, bir başka deyişle kas ağrısı olduğunu söylüyor. Özellikle uzun süreli ve şiddetli öksürüklere bağlı olarak kas iskelet sisteminin hasar görmesi sonucu batıcı özelliğe sahip ve hareket etmekle artan göğüs ağrıları olabiliyor.
Hatta bazen şiddetli öksürük nedeniyle bir veya birden çok kaburgada kırık gelişebiliyor. Kaburgada kırık, oturup kalkarken ve yatarken ciddi, batıcı karakterli göğüs ağrılarının oluşmasına yol açabiliyor. Bunun dışında ters bir hareket yapmak ve ağır kaldırmak gibi sebeplerle de kas ağrıları oluşabiliyor.
Akciğer hastalıkları
Prof. Dr. Öner Dikensoy göğüs ağrısının astımın ilk sinyali olabileceği uyarısında bulunarak, “Astımlı hastalarda, bazen öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin yanında, bazen ise tek bulgu olarak, göğüs ön duvarında baskı şeklinde ağrı ortaya çıkabiliyor” diyor. Pulmoner hipertansiyon denilen akciğer damarları içindeki basınç artışının da ilk habercisi yine göğüs ağrısı olabiliyor. Ayrıca akciğer zarını ilgilendiren durumlarda, örneğin akciğer zarı iltihabı veya akciğer zarına yakın damar tıkanıklığında göğüs kafesinin yan taraflarında nefes alıp vermekle bıçak batar tarzda hissedilen ağrılar gelişebiliyor.
Akciğer hastalıkları açısından bir diğer önemli durum da, sürekli olan ve sırtta, omuzda veya göğüs duvarı üzerinde sızı tarzında ya da zonklayıcı tarzda, özellikle gece hissedilen ağrılar. Bu tür ağrılar sigara içen ve 40 yaş üzeri kişilerde akciğer kanserinin ilk belirtisi olabiliyor.
Mide bağırsak sistemi hastalıkları
Mide bağırsak sistemi hastalıklarıyla ilişkili sorunlarda, özellikle de gastrit veya gastroözefajiyal reflü hastalığında; göğüs ön duvarında bazen yanma tarzında bazen de ayva yediğimizde gelişen yutakta takılma hissine benzer ağrılar görülebiliyor. Bu ağrılar mide asit içeriğinin yemek borusuna kaçması nedeniyle gelişiyor.
Panik atak
Panik atak ve benzeri durumlarda, hava açlığı şeklinde hissedilen nefes darlığı ve çarpıntıyla birlikte göğüs duvarının herhangi bir noktasında, bazen kalp hastalığı belirtilerini taklit edebilecek ağrılar oluşabiliyor. Psikolojik nedenle gelişen ağrıların kalp hastalığı sonucu ortaya çıkan ağrılardan farkı ise hastanın efor sırasında rahat olup ağrıyı istirahat halindeyken hissetmesi.
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