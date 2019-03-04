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Hatta bazen şiddetli öksürük nedeniyle bir veya birden çok kaburgada kırık gelişebiliyor. Kaburgada kırık, oturup kalkarken ve yatarken ciddi, batıcı karakterli göğüs ağrılarının oluşmasına yol açabiliyor. Bunun dışında ters bir hareket yapmak ve ağır kaldırmak gibi sebeplerle de kas ağrıları oluşabiliyor.