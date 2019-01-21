5 | 25

"BİLGİSAYARIMDA İĞRENÇ VİDEOLARINI GÖRDÜM"

Yıldırım, "Ataberk'le sevgiliyken İrem Derici'yle çirkin mesajlaşmalarını yakaladım. Sevgilim beni İrem Derici'yle aldattı. İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı. İğrenç şeyler görmek zorunda kalmaktan dolayı üzüntülüyüm. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin oturumu açıktı. Orada ben her şeyi gördüm. Bütün yazışmaları, videoları, resimleri ve bir sürü iğrenç şeyleri..." demişti.