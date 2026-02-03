Habertürk
        Gökhan Değirmenci: Skriniar'a ve camiasına yakıştıramadım

        Kocaelispor'un tecrübeli file bekçisi Gökhan Değirmenci, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın tribünlere yaptığı hareketle ilgili, "Camialar futbolcuların arkasında durur ama bu arkasında durulacak hareket değil. Ne kendisine ne de camiasına yakıştırdım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:11 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:11
        "Skriniar'a ve camiasına yakıştıramadım"
        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında 5 Şubat Perşembe saat 18.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Körfez ekibinde mücadelenin hazırlıkları bugünkü antrenmanla başladı. Körfez Brunga Tesisleri'nde çalışan yeşil-siyahlılarda dünkü Fenerbahçe müsabakasında uzun süre sahada kalan futbolcular yenileme yaparken, az süre alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

        Tedavisi süren kaleci Aleksandar Jovanovic ise antrenmana katılmadı.

        GÖKHAN DEĞİRMENCİ: FENERBAHÇE'NİN ZAAFLARINA VE YAPTIĞI ŞEYLERE ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞTIK

        Antrenman öncesinde takımın deneyimli eldivenlerinden Gökhan Değirmenci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değirmenci, "Fenerbahçe maçına hafta içinde çok iyi hazırlanmıştık. Fenerbahçe de UEFA maçının yorgunluğuyla gelecekti. Fenerbahçe'nin zaaflarına ve yaptığı şeylere çok iyi hazırlanmıştık. Bunun karşılığında saha içinde oyuncu arkadaşlarımız gereğini de yaptı. Çok iyi mücadele oldu. İyi de pozisyonlara girdik. Kendimiz değerlendiremedik maalesef. Sonucunda içerde hiç hak etmediğimiz mağlubiyet oldu. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu tersine çevireceğiz" dedi.

        "BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANIP KUPADA DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Kupada oynayacakları Beşiktaş maçına dair ise kaptan kaleci, "Kulübümüzün, hocamızın ve bizlerin düşüncesi kupada iddialı olmak. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından da 3 gün sonra Beşiktaş ile içerde oynayacak olmamız ve iddialı olmak istediğimiz kulvarda oynamamız aslında bizim için avantaj. İçerde çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizde bir an önce bunu maçı unutup kupada iddialı olduğumuzu herkese tekrar göstermek istiyoruz. İçerde Beşiktaş maçını kazanıp yolumuza kupada da devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "HER HAFTA OYNAYACAKMIŞ GİBİ HAZIRLANDIM"

        Mevkidaşı Aleksandar Jovanovic'in sakatlığı sonrası tedavi için ülkesine gitmesi ve kendi performansıyla ilgili olarak Gökhan Değirmenci, "Jova'ya tekrar geçmiş olsun demek istiyorum. Sakatlık, hastalık, ceza futbolda olabiliyor. Biz de arkasında durduk bugüne kadar ve bu tarz olumsuzluklara karşın kendimizi hazır tuttuk. Kendi çalışmalarımı güzel bir şekilde sürdürdüm. Her hafta oynayacakmış gibi hazırlandım. Neticesinde maalesef böyle bir şey oldu, Allah kimseye sakatlık vermesin. Bize de şans geldi. Biz de o şansı kulübümüze layık olacağı şekilde kullanmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

        "SKRİNİAR'A VE CAMİASINA YAKIŞTIRAMADIM"

        Gökhan Değirmenci: "Eminim ki Fenerbahçe camiası yaptığının yanlış olduğunu dile getirmiştir"

        Milan Skriniar'ın tribünlere karşı yaptığı hareketi değerlendiren Değirmenci, "Alkış olayını gördüm ve hakeme tahrik ettiğini söyledim. Maalesef maçtan sonra videolarda çok daha vahimini gördük. Gerçekten olmaması gereken bir şey. Herkese çoluğunuzla çocuğunuzla maça gelin diyoruz. Herkesin ailesi var. Bu tarz hareketi ne kendisine yakıştırdım, ne de camiasına. Olmaması gereken hareketti ve bunun sahada karşılığı da olmadı. Bu tarz hareketler arkasında durulacak hareketler de değil. Camialar oyuncuların arkasında durur ama eminim ki Fenerbahçe camiası da yaptığının yanlış olduğunu dile getirmiştir. Biz Müslüman bir ülkeyiz ki dünyanın hiçbir yerinde yapılmaması gereken hareketti" cümlelerine yer verdi.

