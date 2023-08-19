Gökhan Özen'in 6 yıllık gurbetin ardından çocuklarına kavuştu! Kızlarının son halini görenler inanamadı!
Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınan Türkiye'nin pop şarkıcılarından Gökhan Özen, 6 yıllık gurbet hayatının ardından Türkiye'ye geri döndü. Kızlarıyla paylaşım yapan ünlü ismi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan ve “Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’den uzakta bir yaşam sürüyordu. Ülkeye geri dönen Özen’in ilk yaptığı hamle kızlarıyla fotoğrafını yayınlamak oldu. Ünlü ismin genç kızlarını görenler tanımakta güçlük çekti.
Gökhan Özen 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü ve kızlarıyla yayınladığı fotoğrafının altına "Kavuştuk" notunu düştü. Instagram'da 1.2 milyon takipçisi olan Özen'ın gönderisine 24 binin üzerinde beğeni ve 1000'in üzerinde yorum geldi.
Gökhan Özen geçtiğimiz senelerde sosyal medyada aktif olmamasıyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
"Merhaba. Mesajlarınızı alıyorum. Sessizliğimden endişe duyan kardeşlerim olmuş. Sağolsunlar. Gayet iyiyim. İşimi gücümü yapıyorum. Merak edecek bir şey yok. Geçen sene güzel kızlarımla çok mutlu geçirdiğimiz yılbaşını bu sene onlarsız karşılayacağım. Tek sıkıntım bu. Onun dışında şükürler olsun derdim yok. Bu vesileyle de herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Üzerinde çalıştığım projeler çok güzel gidiyor. Bir süre içinde herşey tamamen farklı olacak. Kendimle kaldıkça daha güzel şeyler çıkıyor. Bu sebepten lütfen sosyal medyadaki sessizliğim kimseyi endişelendirmesin. Los Angeles'te kaldığım 6 yıllık süreçte her sene 3-5 kez gittiğim ülkeme gecen sene ilk defa hiç gitmemişim. Evet 1 yıl olmuş burdayım. Bu 6 yıllık süreçte işimi gücümü tüm yaşantımı her defasında yarıda kesip yine de büyük mutlulukla ülkeme koşma sebebim kızlarımdı. Kızlarımla olan ilişkimiz ve en doğal baba kız hakkımız terkedilmişlik krizleri geçiren sorunlu bir anne ve panik içerisinde suç örtbası peşine düşmüş ailesi tarafından her türlü tehtid, iftira ve kötülüğe baş vurularak alt üst edildi. Olanları kamuoyu gördü. Tekrar tekrar anlatmaya gerek yok.
Geçen yaz ülkemizin dertli durumlarından dolayı yayınlamayı planladığımız herşeyi durdurduk. Hatta piyasaya çıkan şarkıları bile klipsiz öylece yarıda bıraktık. Üzüntülerden elimiz gitmedi artık. Sinimiz bozuldu. Neye? Diyen arkadaşlar olursa bir önceki paylaşıma baksın. Orda anlattık. “Ey Türk Gençliği”
Evet sözlerim bu kadar. Bu açıklamaları ve paylaşımı yapmayı, beni aylardır merak eden can kardeşlerime karşı sorumluluk olarak gördüm. Sevgimiz ve aramızdaki bağ benim için çok önemli. Sadece bilin isterim ki beni samimi olarak seven insanları merakta bırakmak gibi bir niyetim yok.
Hayatımı şekillendiriyorum. Sükunet ve huzur içinde. Ben sanırım uzun bir süre daha Los Angeleste kalacağım. Bu süreçte sizler de kendinize iyi bakın. Görseli de bilinçli seçtim. Özendirmek istiyorum genç kardeşlerimi. Boşluğa düşen, kafası sıkılan bozulan herkese tavsiyemdir spor yapsın çok rahatlatıyor. Seven soran özleyen tüm kardeşlerime sevgilerimi ve selamlarımı yolluyorum. ALLAH a emanet."
İşte Gökhan Özen'in kızlarıyla yaptığı son paylaşımı...