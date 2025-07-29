Gökhan Tepe: Transparan kıyafet giymem

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gökhan Tepe, Kıbrıs'ta sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı; "Derde Âşık Olmuşuz' şarkımız haziran ayında çıktı. Uzun süredir de bekleniyordu. Dinleyicilerimle buluşturduğum için mutluyum. Yeni bir versiyon üzerinde çalıştık. Ağustosun başında da o çıkacak. Güzel geri dönüşler alıyorum. YouTube'da güzel bir izlenme yakaladık. Ben ve tüm ekibim çok mutluyuz" diye konuştu.

"SAHNEDE TRANSPARAN KIYAFET GİYMEM"

Ayrıca sahne kıyafetlerine önem verdiğini ifade eden Gökhan Tepe, zaman zaman kendisinin de kıyafetlerde dokunuşlar yaptığını söyledi. Tepe, sahnede transparan kıyafet giymeyeceğini söyledi ve "Transparan kıyafet giyemem herhalde. Vücudu çok müsait olanların, taşırım diyenlerin giymesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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"6 AYLIK SÜREÇ DEPRESYONLU GEÇTİ"

Bir dönem oyunculuk yapan Gökhan Tepe, artık ekranlarda neden olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Tepe; "Elveda Derken' adlı dizide rol almıştık. Orta Doğu’da yayınlandı. 4 başrolden biriydim. Benim müziğe geri dönüş sağlamam diziden 6 ay sonrasına tekabül eder. Dizi boyunca müzikle hiç haşır neşir olamadım. Tekrar müzik yapabilmem için 6 ay geçmesi gerekti. Bu, beni çok üzdü, yıprattı. O yüzden müzikten kopmama kararı aldım. Bu yüzden de televizyona veda etmiş oldum. Müzikal anlamda bir şey yapamıyor olmak beni çok üzdü. Müzik benim ilk aşkım. Açıkçası üretemeyince bunalıma girdim. 6 aylık süreç depresyonlu geçti" dedi.