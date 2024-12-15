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        Göksel Gümüşdağ: Ba'ya ceza vereceğim!

        Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Ba'ya ceza vereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 22:52 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:52
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        "Ba'ya ceza vereceğim!"
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        Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Ba'ya ceza vereceğini söyledi.

        "BA'YA CEZA VERECEĞİM"

        Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Ba'nın hareketi tasvip etmiyorum. Direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle tavırda olmasını kabul etmiyorum. Gereken cezayı vereceğim. Tempolu bir maç, Fenerbahçe'nin almak zorunda olduğu, bizim puan almak zorunda olduğumuz bir maç. Eyüp öncesi 3 gün, Beşiktaş maçı öncesi 3 gün, bu maç öncesi 3 gün. 3 gün arayla 3. maçımız. Heidenheim ile yüksek tempolu maç oynadık. 5 sakatımız var. Ömer Ali, Serdar, Keny, Muhammet... Bugün 3. kalecimizle oynadık. 5 tane oyuncu sakat olmasına rağmen güzel mücadele sergiledik. Hedefimiz Avrupa'da tamam devam maçı olacak. Brugge'yi yenip playoffa kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına TFF daha hassas olmalı. Bu maçın pazartesi olma şansı yoktu, çünkü perşembe maç var. Avrupa'daki puanlar, milli takım puanı kadar kıymetli. Dikkat etmek lazım." dedi.

        İyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Gümüşdağ, "60 dakika 10 kişi oynadık. Çocuklar elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. 5 sakat, 3 gün arayla maç kolay değil." diye konuştu.

        "SÜREKLİ BÜYÜKLERİ KONUŞMAYIN"

        Sürekli 3 Büyükler'in konuşulduğundan bahseden Göksel Gümüşdağ, "Ben sezon başından beri açıklama yapmadım. Sezon bitince (hakemlerle ilgili) gerekli açıklamayı yaparız. Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki gerginlik futbola hiçbir katkısı yok, marka değerine katkısı yok. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Türk futbolunda top oynamıyor. Gece gündüz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş üzerinden konuşmayalım. Hakemler sadece bu maçlarda değil diğer maçlarda da hatalar yapıyor. Maça bakınca, 17-18 yaşında bir kaleci, milli takıma hazırlıyoruz. Bu stadyumda 60'ta sarı kart veriyor, bizim stadyumda 90+3'te veriyorlar. Özellikle 17-18 yaşındaki çocuğa tahammül etmek lazım. Milli takıma hazırlanan bir çocuk. Performanslar, sezon başından beri iyi değil." açıklamasını yaptı.

        Göksel Gümüşdağ ayrıca, "Avrupa'da haftanın tek galibi Başakşehir. Mağlubiyeti olmayan Alman takımını yendik. Tüm kulüplerimiz kıymetli. Herkes emek veriyor." açıklamasını yaptı.

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