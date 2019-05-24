Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ligin son haftasında 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Adı Beşiktaş'la anılan teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın geleceğiyle ilgili konuşan Gümüşdağ, "Abdullah Avcı'nın ayrılması gibi bir durum söz konusu değil, soyunma odasında da "ayrılık konuşması" olmadı. Kendisi ile 5 yıllık sözleşmemiz var. Abdullah Avcı ile bu hikayeyi tamamlamak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim Stadı'nın isminin değişip değişmeyeceği şeklindeki soruyu da yanıtlayan Gümüşdağ, "Fatih Terim Stadı'nın adının değişmesi bizim gündemimizde olan bir şey değil" dedi.

" FENERBAHÇE, EMRE'NİN YUVASI"

Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak isteyen Emre Belözoğlu'yla ilgili açıklama da yapan Gümüşdağ şunları söyledi:

"Emre Belözoğlu ile görüştüm. Bir yıl daha bizde oynamasını istedim. 'Başkanım, 1 yıl Fenerbahçe'de oynamak istiyorum' dedi. Ben de izin verdim. Fenerbahçe, Emre'nin yuvası."

ABDURRAHİM ALBAYRAK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Abdurrahim Albayrak'ın VAR kayıtları ile ilgili yaptığı açıklama için Gümüşdağ şunları söyledi: "Nihat (Özdemir) Bey'in açıklaması oldu. Biliyorsunuz Galatasaraylı yöneticinin VAR ses kayıtları, görüntüleri elimde diyip, özellikle maksatlı Başakşehir'i itibarsızlaştırmak adına bu bilgileri yaydılar. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Bir gazeteciye ben size dinleteceğim demiş. Ona da dinletmemiş. Biz VAR kayıtlarının çıkmadığını tespit ettik dedi Nihat Bey. Bize de hiçbir kulübe verilmediğini söyledi."