Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Göksel: Güzel olmak gibi bir iddiam yoktu - Magazin haberleri

        Göksel: Güzel olmak gibi bir iddiam yoktu

        Şarkıcı Göksel, kariyerinin başında üzerine yapıştırılan 'seksi' imajından rahatsızlık duyduğunu ve müzik odaklı bir sanatçı olarak anılmak istediğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Güzel olmak gibi bir iddiam yoktu"

        Göksel, katıldığı bir programda kariyerinin ilk yıllarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sahne hayatının başlangıcında kendisine yakıştırılan 'seksi' imajından rahatsızlık duyduğunu belirten şarkıcı, o döneme dair hislerini paylaştı.

        "O KADAR GÖRÜNÜR OLMAKTAN PEK HOŞLANMADIM"

        Saba Tümer'e konuşan Göksel, "Şarkı söylemeye başladığım, henüz çok genç olduğum yıllarda üzerime 'seksi' sıfatı yapışmıştı. Bu durum beni çok rahatsız etti çünkü ben her şeyden önce müziğe gönülden bağlı biriyim. Ayrıca 16-17 yaşına kadar şişe dibi gözlüklerle dolaşmış biriyim; güzel olmak gibi bir iddiam da yoktu. Birdenbire öyle bir öyle olunca, o kadar görünür olmaktan pek hoşlanmadım" ifadelerini kullandı.

        "MESLEĞİMİZ ÇOK BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜ"

        Müzik sektörünün geçirdiği değişimden duyduğu sitemi de dile getiren şarkıcı, "Benim bildiğim o eski ses sanatçılarımız vardır ya; onlar çok görünmezler ama şarkılarıyla ya da filmleriyle var olurlar... Ben de bu mesleğe öyle bir şey zannederek başladım ama maalesef mesleğimiz çok başka bir şeye dönüştü" dedi.

        #GÖKSEL
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
