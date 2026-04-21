Göksel: Güzel olmak gibi bir iddiam yoktu

Göksel, katıldığı bir programda kariyerinin ilk yıllarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sahne hayatının başlangıcında kendisine yakıştırılan 'seksi' imajından rahatsızlık duyduğunu belirten şarkıcı, o döneme dair hislerini paylaştı.

"O KADAR GÖRÜNÜR OLMAKTAN PEK HOŞLANMADIM"

Saba Tümer'e konuşan Göksel, "Şarkı söylemeye başladığım, henüz çok genç olduğum yıllarda üzerime 'seksi' sıfatı yapışmıştı. Bu durum beni çok rahatsız etti çünkü ben her şeyden önce müziğe gönülden bağlı biriyim. Ayrıca 16-17 yaşına kadar şişe dibi gözlüklerle dolaşmış biriyim; güzel olmak gibi bir iddiam da yoktu. Birdenbire öyle bir öyle olunca, o kadar görünür olmaktan pek hoşlanmadım" ifadelerini kullandı.

"MESLEĞİMİZ ÇOK BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜ"

Müzik sektörünün geçirdiği değişimden duyduğu sitemi de dile getiren şarkıcı, "Benim bildiğim o eski ses sanatçılarımız vardır ya; onlar çok görünmezler ama şarkılarıyla ya da filmleriyle var olurlar... Ben de bu mesleğe öyle bir şey zannederek başladım ama maalesef mesleğimiz çok başka bir şeye dönüştü" dedi.