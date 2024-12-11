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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Gol düellosunda kazanan Real Madrid! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları... - Futbol Haberleri

        Gol düellosunda kazanan Real Madrid! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sona erdi. Real Madrid, konuk olduğu Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Liverpool, deplasmanda Girona'yı tek golle geçti. Bayer Leverkusen, sahasında Inter'i 1-0 yendi. Bayern Münih, misafir olduğu Shakhtar Donetsk'i 5-1 mağlup etti. Paris Saint-Germain ise Salzburg'u devirdi, 3 puanı 3 golle aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 01:12 Güncelleme: 11.12.2024 - 01:15
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        Gol düellosunda kazanan Real Madrid!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta oynanan 9 maçla sona erdi. Liverpool, ligdeki liderliğini sürdürdü.

        GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN REAL MADRID

        Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

        MBAPPE TARİHE GEÇTİ

        Opta verilerine göre; Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 79 maçta 50 gol atan Kylian Mbappe (25 yaş 356 gün), turnuva tarihinde Lionel Messi'nin (24 yaş 284 gün) ardından bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Mbappe ayrıca Devler Ligi'nde bu istatistiğe ulaşan 9. isim oldu.

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        ARDA GÜLER 87'DE GİRDİ

        Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 87. dakikada oyuna dahil oldu.

        HALİL UMUT MELER, SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MUNIH MAÇINI YÖNETTİ

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçında düdük çaldı.

        Almanya’da AufSchalke Stadı’nda oynanan mücadelede Meler’in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yaptı.

        Karşılıklı goller ile geçen mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 5-1 kazandı. Halil Umut Meler; karşılaşmada 4 kez sarı kartına başvururken, 1 kez de penaltı kararı verdi. Meler, 67’nci dakikada da konuk ekibin golünü faul gerekçesiyle geçersiz saydı.

        BAYER LEVERKUSEN, INTER'İN SERİSİNİ BİTİRDİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaştı. BayArena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.

        Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

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        Şampiyonlar Ligi'nde bu maça kadar mağlup olmayan Inter, ilk kez kaybetti. 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Leverkusen ise 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

        PSG 4 MAÇ SONRA KAZANDI

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Salzburg ile karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maçı Fransız devi 3-0 kazandı.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Gonçalo Ramos, 72. dakikada Nuno Mendes, 85. dakikada ise Desire Doue kaydetti.

        Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonra galip geldi. PSG, ilk galibiyetini ise ilk hafta oynadığı Girona maçında almıştı. Salzburg ise Devler Ligi'ndeki 5. mağlubiyetini yaşadı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Girona ile karşılaştı. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

        LIVERPOOL NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

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        Liverpool, deplasmanda Girona ile karşılaştı. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

        SALAH'TAN BİR İLK!

        İngiliz devinin tek golünü kaydeden Salah, Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında 50 gol atan ilk futbolcu oldu.

        İşte günün toplu sonuçları:

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