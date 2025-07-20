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        Haberler Gündem Güncel Gölde facia! Serinlemek isterken boğuldu! | Son dakika haberleri

        Gölde facia! Serinlemek isterken boğuldu!

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü'nde facia yaşandı. Olayda serinlemek için suya giren 34 yaşındaki Mehmet Salih Çekip, boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:06
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        Gölde facia! Serinlemek isterken boğuldu!
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        Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’ne serinlemek için giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’nde serinlemek için suya giren 34 yaşındaki Mehmet Salih Çekip’ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        40 KİŞİLİK EKİP SEVK EDİLDİ

        Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye, İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, SAK ve AFAD timleri ile sağlık ekiplerinden oluşan 40 kişilik ekip sevk edildi.

        Yapılan çalışmalar sonucu Çekip’in cansız bedeni ekiplerce gölden çıkarıldı.

        Çekip’in Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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