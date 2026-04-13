        Haberler Ekonomi Para Goldman Sachs'ın net kârı yüzde 19 arttı

        ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 5,63 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 17:04 Güncelleme:
        Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı.

        Buna göre, bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 5,63 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2025'in aynı dönemindeki net kârı 4,74 milyar dolar olmuştu.

        Kurumun 2025'in ilk çeyreğinde 14,12 dolar olarak kaydedilen hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 17,55 dolara çıktı.

        Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 17,23 milyar dolara yükseldi.

        Banka, 2025'in ilk çeyreğinde 15,06 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon, piyasa koşulları daha dalgalı hale gelmesine rağmen yılın ilk çeyreğinde hissedarlar için güçlü bir performans sergilediklerini belirtti.

        Goldman Sachs müşterilerinin genel belirsizlik ortamında bankaya güvenmeye devam ettiğine işaret eden Solomon, "Jeopolitik ortam hala oldukça karmaşık, bu nedenle disiplinli risk yönetimi, çalışma şeklimizin temelini oluşturmaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

        ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup da yarın bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayacak.

