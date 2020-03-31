Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis kararını verdi. Sarı-kırmızılılara geri döneceği yönünde dedikodular çıkan 34 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre Al Hilal ile sözleşmesini uzatacak. Aslan'da 2017-2018 sezonunda forma giyen Fransız yıldız, gol krallığı yaşamıştı.
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