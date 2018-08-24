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Gomis'ten Galatasaray'a kral veda!

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kısa süre formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda önemli bir iz bıraktı. Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Gomis, geçen sezon Galatasaray forması altında kaydettiği gollerle lig tarihinde bir rekora imza attı. 33 maçta 29 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Gomis, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı

24 Ağustos 2018 Cuma, 11:46:46 | Güncelleme:

2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Masilya takımıyla Fransa Ligi'nde 20 gol atan Gomis, bonservisini elinde bulunduran İngiltere temsilcisi Swensea City'den 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Galatasaray'a kısa sürede uyum sağlayan 33 yaşındaki santrfor, attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk mücadelesinde en önemli kozu oldu.

Gomis, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, rakip fileleri 29 kez havalandırdırdı ve sarı-kırmızılıların 21. şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan isimler arasında yer aldı.

GOL KRALI OLDU

Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

Ligi 29 golle tamamlayan Gomis, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın 6 gol önünde gol krallığı unvanını elde etti.

EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OLDU!

Bafetimbi Gomis, geçen sezon Galatasaray forması altında kaydettiği gollerle lig tarihinde bir rekora imza attı.

Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Gomis, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı.

Daha önceki rekor, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe forması altında 28 gol kaydeden Brezilyalı Alex de Souza'ya aitti.

KARİYER REKORU KIRDI

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki performansıyla kariyer rekorunu kırdı.

Futbol kariyerine Fransa'nın Saint-Etienne'de başlayan Gomis, Galatasaray'dan önce Olympique Lyon, Swensea City ve Marsilya'da forma giydi. Gomis, bu takımlarla toplamda 166 lig golüne imza attı.

Galatasaray'da ligde 29 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinin en golcü sezonunu da sarı-kırmızılılarda yaşadı.

TEK SEZONDA 6,4 MİLYON EURO

Gomis, geride kalan sezonda Galatasaray'dan 6,4 milyon Euro para kazandı.

Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin Euro ödenen golcü futbolcuya imza parası olarak ise 2 milyon 500 bin Euro verildi. Şampiyonluk primi olarak sarı-kırmızılı kulüpten 200 bin Euro alan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki forma giydiği maçlardaki her puan için 5 bin Euro gelir elde etti. Gomis, oynadığı maçlarda 72 puan toplayan Galatasaray'dan puan primi olarak toplamda 360 bin Euro gelir sağladı.

Fransız futbolcunun 2017-2018 sezonundaki geliri toplam 6 milyon 410 bin Euro'yu buldu.

BÜYÜK MAÇLARI ES GEÇTİ

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı maçlardaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti.

Süper Lig'de 33 maçta forma giyen ve 29 gol atarak şampiyonlukta önemli rol oynayan Gomis, şampiyonluk yolundaki rakiplere karşı fileleri havalandırmakta zorlandı.

Söz konusu takımlarla ligde oynanan 8 maçın tamamında da forma giyen Gomis, bu müsabakalarda sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynanan birer maçta birer kez fileleri havalandıran Gomis, diğer 6 müsabakada ise gol bulamadı.

Gomis, ligde sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atamadı.

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