Gomis’ten Falcao yorumu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Fransa'da bir televizyon kanalına konuk oldu.

34 yaşındaki futbolcunun gündeminde, sarı kırmızılıların yeni transferi Radamel Falcao vardı.

Kolombiyalı golcüye güvendiğini belirten Gomis, ''Transferi öncesinde onunla konuşmuştuk. İstanbul kariyeri biraz gergin başladı ama zamanla her şey yoluna girecektir'' dedi.

Galatasaray kulübünden de övgüyle söz eden Bafetimbi Gomis, ''30 milyon taraftarı olan bir takımdan bahsediyoruz. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun tecrübe etmesini isterim'' şeklinde konuştu.

İstanbul'daki yaşantısına da değinen tecrübeli oyuncu, ''O şehri çok seviyorum ve kariyerimi bitirdikten sonra orada yaşamayı umuyorum'' ifadesini kullandı.