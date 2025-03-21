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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri: Ailene sarılmak için bir sebep daha - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri: Ailene sarılmak için bir sebep daha

        Gonca Vuslateri, eşi Levent Yaşar ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Vuslateri, eşine; "Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 08:44 Güncelleme: 21.03.2025 - 08:44
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        "Ailene sarılmak için bir sebep daha"
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        Asya adında bir kızları olan Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar, evliliklerinde bir yılı geride bıraktı.

        Levent Yaşar ile evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşi ile baş başa dışarı çıkan Gonca Vuslateri, birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımladı.

        Ünlü oyuncu, "Evlilik yıl dönümüm. Asya yakında bir yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha..." ifadelerini kullandı. Vuslateri daha sonra kızı Asya ve eşi Levent Yaşar'ın fotoğrafını yayımladı.

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