Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Bugün Gönül Dağı yeni bölümü yayınlanacak mı?
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, son dönemde yaşanan yayın akışı değişiklikleri sonrası gözler kanalın güncel programına çevrildi. Peki, 18 Nisan Cumartesi günü Gönül Dağı yeni bölümü var mı, yok mu? İşte TRT 1'in 18 Nisan yayın akışına dair tüm ayrıntılar...
GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1 18 Nisan Cumartesi TV yayın akışında değişikliğe gidildi. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek, yerine Ferdinand filmi yayınlanacak.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Gönül Dağı dizisinin 214. bölümü, TV yayın akışı değişikliği nedeniyle 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı yayınlanmayacak. Yeni bölümün 25 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.
TRT 1 18 NİSAN 2026 TV YAYIN AKIŞI
05.48 - İstiklal Marşı
05.50 - Yedi Numara
06.35 - Beni Böyle Sev
08.55 - Kod Adı Kırlangıç
10.15 - Hayallerinin Peşinde
11.30 - Yaşam Başka Yerde
11.50 - Aslan Hürkuş
13.35 - 3'te 3
15.50 - Aile Meselesi
17.50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler
19.00 - Ana Haber
20.00 - Ferdinand | Yabancı Sinema
21.45 - Kartal Eddie | Yabancı Sinema
23.30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.45 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.05 - Cennetin Çocukları
03.20 - Aile Meselesi
05.00 - Yaşam Başka Yerde
05.20 - Hayallerinin Peşinde
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gedelli'de beklenmedik bir soğuk hava yaşanır. Kasabalı, Ciritçi'den yardım ister. Amcaoğulları, roket çalışması için rapor hazırlamak zorundadır. Bu yüzden kasabalıya yardım edemezler. Cemile, Selma ve Asuman, kasabalının mahsullerini don vurmasın diye bir icat yapmaya karar verir. Kızlar, ilk icatlarını yapabilecek midir? Çetin ve Esra balayına gider. Balayı sırasında arabaları arıza yapar. Çiftin başına neler gelecektir? Taylan, annesine karşı mesafelidir. İpek, kendisini affettirebilecek midir?