        Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Bugün Gönül Dağı yeni bölümü yayınlanacak mı? TRT 1 18 Nisan TV yayın akışı

        Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Bugün Gönül Dağı yeni bölümü yayınlanacak mı?

        TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, son dönemde yaşanan yayın akışı değişiklikleri sonrası gözler kanalın güncel programına çevrildi. Peki, 18 Nisan Cumartesi günü Gönül Dağı yeni bölümü var mı, yok mu? İşte TRT 1'in 18 Nisan yayın akışına dair tüm ayrıntılar...

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 19:29 Güncelleme:
        TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Anadolu’nun sıcak hikâyelerini ekranlara taşıyan yapımın yayın saatine dair detaylar da araştırılıyor. Son günlerde yaşanan olayların ardından yayın akışında değişiklik yapılıp yapılmadığı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geliyor. işte TRT 1 18 Nisan TV yayın akışı ve detaylar...

        GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

        TRT 1 18 Nisan Cumartesi TV yayın akışında değişikliğe gidildi. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek, yerine Ferdinand filmi yayınlanacak.

        GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Gönül Dağı dizisinin 214. bölümü, TV yayın akışı değişikliği nedeniyle 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı yayınlanmayacak. Yeni bölümün 25 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.

        TRT 1 18 NİSAN 2026 TV YAYIN AKIŞI

        05.48 - İstiklal Marşı

        05.50 - Yedi Numara

        06.35 - Beni Böyle Sev

        08.55 - Kod Adı Kırlangıç

        10.15 - Hayallerinin Peşinde

        11.30 - Yaşam Başka Yerde

        11.50 - Aslan Hürkuş

        13.35 - 3'te 3

        15.50 - Aile Meselesi

        17.50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiyeler

        19.00 - Ana Haber

        20.00 - Ferdinand | Yabancı Sinema

        21.45 - Kartal Eddie | Yabancı Sinema

        23.30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        00.45 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01.05 - Cennetin Çocukları

        03.20 - Aile Meselesi

        05.00 - Yaşam Başka Yerde

        05.20 - Hayallerinin Peşinde

        GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Gedelli'de beklenmedik bir soğuk hava yaşanır. Kasabalı, Ciritçi'den yardım ister. Amcaoğulları, roket çalışması için rapor hazırlamak zorundadır. Bu yüzden kasabalıya yardım edemezler. Cemile, Selma ve Asuman, kasabalının mahsullerini don vurmasın diye bir icat yapmaya karar verir. Kızlar, ilk icatlarını yapabilecek midir? Çetin ve Esra balayına gider. Balayı sırasında arabaları arıza yapar. Çiftin başına neler gelecektir? Taylan, annesine karşı mesafelidir. İpek, kendisini affettirebilecek midir?

