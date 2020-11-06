TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde koronavirüs kaosu yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği kulis bilgisine göre tam olarak 38 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı!

38 KİŞİDE KORONAVİRÜS!

Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri gerçekleştirilen dizinin setinde yapılan testler sonrasında başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan’ın koronavirüse yakalandığı belirlendi. Ayrıca dizide Ali Düşenkalkar’ın da koronavirüs olması ile bir hayli ortam gerildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği kulis bilgisine göre set ekibinden tam olarak 38 kişinin koronavirüse yakalandığı da ortaya çıktı. Dizinin çekimleri durduruldu.

Geçtiğimiz hafta dizinin 3. bölümü İzmir’de büyük yıkıma, ölümlere ve yaralanmalara neden olan deprem felaketi nedeniyle yayınlanmamıştı. TRT1’den yapılan duyuruda bu hafta Gönül Dağı dizisinin yayınlanacağı bildirildi.

Elde ne kadar stok var bilinmiyor. Ancak set ekibinin 14 günlük karantina sürecinde çekimler yapılabilecek mi, bu soru da soruluyor. Yani koronavirüs vakalarının bu kadar yoğun yaşanması sonrasında Gönül Dağı dizisinin yayınları bu durumdan nasıl etkilenecek izleyiciler merakla gelişmeleri bekliyor.