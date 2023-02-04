TRT 1 ekranlarında her cumartesi akşamı 20.00'da seyirci ile buluşan Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler için Gönül Dağı yeni bölüm izleme ekranını haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı 85. bölüm izleme sayfası...