Bu yaz dönemi transferlerinde gözler İtalya'nın üzerinde. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasıyla dikkatleri üzerine çeken İtalya'da transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Milan, Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain'i kadrosuna kattı. Higuain'i kiralık olarak alan Milan, kira bedeli için Juventus'a 18 milyon Euro verecek. Kırmızı-siyahlılar sezon sonu bonservisini almak isterse bu futbolcuyu 36 milyon Euro'ya kadrosuna dahil edebilecek.

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