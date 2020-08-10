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Google, müzik hizmeti verdiği Google Play Music servisini yıl sonunda kapatacağını ve Youtube Music üzerinden müzik işini yürüteceğini açıkladı.

Kullanıcılara bu hafta itibarıyla Youtube Music'e geçmek için bir tarih aralığı verileceğini açıklayan şirket 2020 Aralık itibarıyla Google Play Music'in yayından kaldırılacağı belirtildi.

Öte yandan, gelen bilgilere göre Google Play Music'e erişimi ilk kaybedecek ülkeler Eylül ayında Yeni Zelanda ve Güney Afrika'daki kullanıcılar olacak. Diğer ülkeler ise ekim ayında Play Music'i kullanamayacak.

Bununla birlikte Google, aralık ayına kadar içerikleri açık tutacak ve transfer aracı üzerinden oynatma listeleri, yüklemeler, satın almalar Youtube Music'e aktarılabilecek. Kullanıcılar verilerini dışa aktarmak için Google Takeout hizmetlerini de kullanabilecek.

Play Store ve Music Manager üzerinde de değişiklik yapacağını belirten Google, bu ay itibarıyla Music Manager üzerinden Google Play Music ile ön sipariş ve satın alma işlemlerini durduracak. Google bu yıl itibarıyla oynatma listesindeki şarkı adedini binden beş bine çıkartmış ve şarkı sözleri, çevrim dışı dinleme gibi platform üzerinde çeşitli yeni özellikle getirmişti.