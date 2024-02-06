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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Google'ın antitörst duruşması için tarih belirlendi - Google'a reklam pazarında tekelleşme davası - Teknoloji Haberleri

        Google'ın antitörst duruşması için tarih belirlendi

        Google, ilk olarak Ocak 2023'te gündeme gelen, dijital reklamlar konusunda tekelleşme ve reklamcılık teknolojisindeki hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlandığı ABD'de antitröst davasıyla karşı karşıya. Davanın ilk duruşma tarihi olarak Eylül 2024 belirlendi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:11
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        Reklam pazarında tekelleşme davası
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        Amerika Birleşik Devletleri federal yargıcı, ABD Adalet Bakanlığı ve bir eyaletler koalisyonunun geçen yıl Google'a karşı açtığı ve şirketi dijital reklamcılık teknolojisindeki hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlayan bir davada jüri duruşmasının başlaması için 9 Eylül 2024 tarihini belirledi.

        Ocak 2023'te açılan dava, Google'ı dijital reklamcılık pazarını tekelleştirmek ve rekabeti baltalamakla suçluyor. Hükümet, Google'ın reklam yöneticisi paketini satmaya zorlanması gerektiğini söyledi.

        "DAVA YENİLİĞİ YAVAŞLATACAK"

        Google iddiaları reddetti ve dava başarılı olursa "yeniliği yavaşlatacağını, reklam ücretlerini artıracağını ve binlerce küçük işletme ve yayıncının büyümesini zorlaştıracağını" açıkladı.

        Adalet Bakanlığı, Virginia ve diğer eyaletler, Alexandria, Virginia'daki duruşma için Temmuz tarihi talep etmişti. ABD Bölge Yargıcı Leonie Brinkema bir kararda, yaz duruşmasının lojistik sorunlara yol açacağını söyledi.

        DİĞER EYALETLERDE DE BENZER DAVALAR GÖRÜLECEK

        Google, Mart 2025'te Teksas'taki ABD federal mahkemesinde, Teksas ve diğer eyaletlerden benzer bir davanın reklam teknolojisi uygulamalarına meydan okuduğu bir davayla karşı karşıya.

        Üçüncü bir davada, Washington DC'deki bir ABD yargıcının, mayıs ayında ABD Adalet Bakanlığı, Colorado ve diğer eyaletlerden Google'ın web arama hakimiyeti konusundaki davalarda kapanış argümanlarını duyması bekleniyor.

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