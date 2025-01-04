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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google, Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında yaklaşık 70 milyon dolar ödedi - Teknoloji Haberleri

        Google, Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında yaklaşık 70 milyon dolar ödedi

        Google'ın, Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında Kanada Gazetecilik Kolektifi'ne (CJC) yaklaşık 70 milyon dolar ödeme yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:58
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        Kanada'ya 'haberler' için 70 milyon dolar ödeme
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        CBC'nin haberine göre, Google, "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında Kanada hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca, CJC'ye yaklaşık 70 milyon dolar (100 milyon Kanada doları) ödeme yaptığını açıkladı.

        Google'ın yaptığı ödeme, ülkedeki medya kuruluşları arasında paylaştırılacak.

        Kanada'da yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya kuruluşlarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

        Meta bu yasadan muaf olabilmek için, Haziran 2023'te, Kanadalıların Facebook ve Instagram'daki haberlere erişiminin sonlandırılacağını duyurmuştu.

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