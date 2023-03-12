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Haberler Teknoloji İnternet Google ve Facebook düşüşte Netflix yükselişte! Dünyada en çok kullanılan uygulamalar - Güncel haberler
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Google ve Facebook düşüşte Netflix yükselişte

Teknolojinin gelişimi internetin etki alanını da artırıyor. Dünya genelinde standart televizyon ağlarının yavaş yavaş yerini Netflix, Disney, Amazon Prime, Apple Tv gibi online içerik platformlarına bıraktığı görülüyor. 2022 yılında da bu trendin büyümesi internet trafiği oranlarında kendisini gösterdi. Özellikle sosyal medya platformu Facebook ve arama devi Google büyük bir pazar payı kaybederken Netflix, geçtiğimiz yılın kazananı oldu. Platform, 2021’de yüzde 9 civarında olan payını %13’ün üzerine çıkartarak zirvenin ortağı konumuna geldi

Google ve Facebook düşüşte Netflix yükselişte! Dünyada en çok kullanılan uygulamalar - Güncel haberler

Global çapta internet kullanımı günden güne değişim gösteriyor. Teknolojinin gelişimi, içeriklerin değişimi, tüketicinin kullanım tarzında da değişimi ortaya çıkartıyor. Uzun ve bol bakışmalı diziler ve filmler yerlerini daha hızlı tüketilebilir kısa videolara bırakmaya başladı. Youtube, Netflix, Disney+ gibi platformlar bu konuda en çok güç kazananlar olurken bununla birlikte sosyal medya platformlarında da değişim yaşanmaya devam ediyor.

İnternetin önde gelen 6’lısı olarak adlandırılan Netflix + MAMAA ((Microsoft, Alfabe, Meta, Amazon, Apple) halen ilk 6 sıradaki yerlerini koruyarak internet trafiğinin %48'ini oluşturdular ancak data kullanımı konusunda oranlarında değişimler yaşandı. En dikkat çekici olan Google’ın ilk sıradaki yerini korumasına karşın bir önceki yıla göre 7 puanın üzerinde bir pay kaybetmesi olurken Facebook da kaybedenler kulübünde yer aldı ve Netflix’in gerisinde kaldı.

GOOGLE'IN ORANLARINI YAKALADI

Sandvine’ın verilerine göre, Netflix 2022 yılında en yüksek pay artıran firma olarak zirvedeki Google ile yalnızca %0,1’lik bir pay ile ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl %9,39’luk bir paya sahip olan dizi ve film platformu Netflix, geçtiğimiz yılı %13,74’lük pay ile kapattı.

Google'ın devam eden hakimiyeti öncelikle YouTube'a atfedilebilir, ancak aynı zamanda YouTube Shorts, Google Web Apps, Android Market, Ad Analytics, Google Analytics, Google Cloud Storage, Google Dokümanlar, Google Drive, Gmail, Google Haritalar, Google Cloud Messaging, Google Haritalar, YouTube TV, Waze, Fitbit ve Nest dahil olmak üzere büyüyen bir platform ve hizmet imparatorluğu tarafından oluşturulan trafik ile destekleniyor.

13,6 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Netflix, piyasaya yeni girmesine karşın hızla büyüyen ve trafiğin %4,20'sini alan Disney +'dan gelen baskıyı hissettiği için içerik geliştirmelerine 13,6 milyar ABD doları harcadığını açıkladı. Diğer dikkat çeken içerik geliştirici video uygulamaları ise toplam hacim açısından hala ilk 10'da yer alan Amazon Prime (%2,67); ve internet hacmi açısından ilk 10'a giremeyen HBO Max oldu.

SAATTE 7 GB'A KADAR VERİ KULLANIMI

Netflix'in 223 milyon ücretli abonesi, haftada 1 milyar saat içerik izledikleri için ağlar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Giderek daha popüler hale gelen HD planlarıyla, aboneler saatte 3 GB'a kadar veri ve 4K çözünürlük için saatte 7 GB'a kadar veri kullanabiliyorlar.

TÜRKİYE'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU BÖLGEDE LİDER YOUTUBE!

Dünya genelinde Netflix yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Ancak uygulamayı özellikle Amerika kıtasının taşıdığı gözler önüne seriliyor. Amerika kıtası ve Asya Pasifik bölgesinde %20’lerin üzerinde pazar payı elde eden Netflix’in Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde yalnızca %5’lik pay elde ederek 5. sırada kaldığı gözüküyor. Bu bölgede ise lider yüzde 18.30’luk payı ile diğer bölgelerde ikinci sırada yer alan Youtube. EMEA bölgesinde %11,68 payıyla Facebook’un da halen popülerliğini koruduğu görülüyor.

VİDEO İZLEME TÜM DÜNYADA İNTERNETİN ZİRVESİNDE

Tüm kıtalarda ortak olan şey video izlemelerinin her bölgede en yüksek yüzde ile zirvede yer almaları. Dünya çapında internet en çok video izlemek için kullanılıyor. Amerika ve Asya Pasifikte ikinci sırayı online oyunlar alırken, yine Türkiye'nin bulunduğu EMEA bölgesinde ise Sosyal Ağlar 2. sırada, mesajlaşma ise 3. sırada geliyor.

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