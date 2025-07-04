Google'ın yapay zekasına AB'de yayıncı tepkisi

Google, yapay zekâ destekli “AI Overviews” özelliği nedeniyle Avrupa Birliği’nde (AB) antitröst şikayetiyle karşı karşıya kaldı. Bağımsız yayıncılar, Google’ın arama motorunda kendi içeriklerini izinsiz kullanarak oluşturduğu yapay zekâ özetlerinin, web sitelerine olan trafiği, okuyucu kitlesini ve gelirlerini ciddi ölçüde azalttığını iddia ediyor. Reuters’ın gördüğü bir belgeye göre, Bağımsız Yayıncılar İttifakı (Independent Publishers Alliance) tarafından 30 Haziran’da Avrupa Komisyonu’na sunulan şikayet, Google’ın pazar gücünü kötüye kullandığını ve yayıncı içeriklerini yapay zekâ modellerini eğitmek için izinsiz kullandığını öne sürüyor. Yayıncılar, bu uygulamaların rekabete ve haber erişimine zarar verdiğini belirterek, acil bir geçici önlem talep ediyor.

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YAPAY ZEKA ÖZETLERİNİN YAYINCILARA ETKİSİ

Google’ın AI Overviews özelliği, kullanıcılara arama sonuçlarının en üstünde yapay zekâ tarafından oluşturulan özetler sunuyor. Bu özetler, yayıncıların orijinal içeriklerinden faydalanılarak hazırlanırken, yayıncılar bu durumun web sitelerine gelen trafiği azalttığını ve gelir kayıplarına yol açtığını vurguluyor. Şikayet belgesinde, Google’ın bu özetleri arama sonuçlarının en üstüne yerleştirerek yayıncıların orijinal içeriklerini arka plana ittiği ve haksız rekabete neden olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Google’ın geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren bu özetlere reklam eklemeye başlaması, yayıncıların endişelerini daha da artırmış durumda.

YAYINCILARIN SEÇENEKSİZLİĞİ VE İDDİALAR Bağımsız Yayıncılar İttifakı, Google’ın yayıncılara içeriklerini yapay zekâ modelleri için kullanılmaktan muaf tutma seçeneği sunmadığını belirtiyor. Şikayete göre, yayıncılar Google’ın arama sonuçlarında görünürlüklerini kaybetmemek için içeriklerini yapay zekâ özetleri veya model eğitimi için kullanılmasını kabul etmek zorunda kalıyor. Bu durum, yayıncıların rekabet gücünü ve gelirlerini ciddi şekilde baltalıyor. Şikayet, Google’ın bu uygulamalarının pazar gücünü kötüye kullanarak bağımsız yayıncılara zarar verdiğini savunuyor. GOOGLE’IN SAVUNMASI VE KARŞI ARGÜMANLAR Google, her gün milyarlarca tıklama ile web sitelerine trafik sağladığını ve yapay zekâ özelliklerinin kullanıcıların daha fazla soru sormasını teşvik ederek içerik üreticileri için yeni fırsatlar yarattığını savunuyor. Bir Google sözcüsü, trafik kayıplarıyla ilgili iddiaların genellikle eksik veya önyargılı verilere dayandığını, sitelerin trafiğinin mevsimsel talepler, kullanıcı ilgisi veya algoritma güncellemeleri gibi çeşitli nedenlerle değişebileceğini belirtti. Google, AI Overviews’in 100’den fazla ülkede kullanıcılara sunulduğunu ve arama deneyimini geliştirdiğini öne sürüyor.