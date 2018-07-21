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Boat İnterniatiol dergisine göre dünyanın en muhteşem yatları arasında gösterilen ve sahibi tarafından uzaktan IPAD ile kontrol edilebilen yatın, yakıt almadan tam 4 bin mil yol kat edebildiği, Newyork'tan Londra'ya kadar gelebildiği belirtildi.