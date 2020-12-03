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HaberlerTeknolojiUygulamaGörme engelliler için ilaç barkodu okuma uygulaması geliştirildi - Haberler
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Türk Telekom görme engelliler için geliştirdi: İlaç barkodu okuma

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilaç prospektüslerine sesli ulaşmayı sağlayan bir ilke imza attı. Türk Telekom’un, RxMediaPharma iş birliği ile görme engellilere yönelik sunduğu ilaç barkodu okuma özelliği sayesinde, 6 binden fazla ilacın kullanma talimatına dair bilgiler dinlenebilecek.

Görme engelliler için ilaç barkodu okuma uygulaması geliştirildi - Haberler
İlaç barkodunu sesli okuyacak
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HABERTURK.COM

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sağlık sektöründe engelleri kaldırmaya yönelik yeni bir projeye imza attı. Bu doğrultuda Türk Telekom, RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliğiyle görme engellilerin, 6 binin üzerindeki ilacın temel bilgilerine ulaşabilecekleri ‘ilaç barkodu okuma’ özelliğini hayata geçiriyor.

Yeni özellik ile kullanıcılar, ilaç kutusunun üzerinde yer alan barkodları, “Telefon Kütüphanesi” uygulaması ana menüsündeki ilaç barkodu tanıma ikonunu etkinleştirerek açılan kameraya okuttuklarında, ilaçlara dair kullanım talimatı, yan etkileri, saklama koşulları gibi bilgilere başkasına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekler.

‘DEĞER KATACAK PROJELER İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’ye değer katacak projeler üretmek için çalışıyoruz. Teknolojiden herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Telefon Kütüphanesi uygulaması içerisindeki ilaç barkodu okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz da kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer yandan EyeSense ile onların yanında olmayı sürdürüyor, az gören çocuklarımız için yaptığımız Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz.”

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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