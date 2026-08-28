Haberler Sponsorlu İçerik Görünmeyen Modernizasyon: Yeni Malzemeler Tanıdık Ürünlerin Özelliklerini Nasıl Değiştiriyor?

Fotoğraf: Rus şirketi RusSilica’nın üretim tesisi

Türkiye, araştırma ve yeni teknolojilere yaptığı harcamaları artırıyor. 2025 yılında merkezi yönetim bütçesinden bu alana 236,3 milyar TL kaynak ayrıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu kaynağın %9,5'i üniversitelerdeki araştırmalara ayrılırken, %7,9'luk payla sanayi üretimi ve teknolojileri ikinci büyük alan konumunda.

Modernizasyon denince akla genellikle yeni fabrikalar, robotik üretim hatları, elektrikli araçlar ve yeni enerji altyapıları gibi gözle görülür unsurlar gelir. Oysa teknolojik dönüşüm, fark edilmesi çok daha güç bir alanda da yaşanıyor: binaların, ulaşım araçlarının, elektronik cihazların ve pek çok günlük eşyanın üretiminde kullanılan malzemelerin kendisinde.

Çatıya uygulanan özel bir boya, ultraviyole ışınları yansıtarak binanın ısınmasını azaltabiliyor. Özel bir işlemden geçen akıllı telefon camı, çizilmeye ve hasara karşı daha dayanıklı hale gelebiliyor. Artık betona bile alışılmadık özellikler kazandırmak mümkün: İçinde bakteri sporları bulunan formülasyonlar, çatlak oluştuğunda aktifleşerek malzemenin çatlağı kendi kendine doldurmasına yardımcı oluyor.

Dışarıdan bakıldığında bunlar hala aynı tanıdık malzemeler; ancak yetenekleri artık farklı. Bu teknolojiler neredeyse görünmez olsa da modernizasyonlarının sonuçlarını her gün kullanıyoruz.

Malzemelere Yeni Özellikler Kazandıran Sektör

Ürün geliştirmelerinin birçoğunun arkasında, malzemelere belirli yeni özellikler kazandırmak için kullanılan kimyasal ürünleri kapsayan özel kimyasallar pazarı var. Fonksiyonel katkı maddeleri, özel polimerler, boya ve kaplama bileşenleri, yapı kimyasalları ve daha pek çok ürün bu kategoriye giriyor. Fortune Business Insights verilerine göre küresel özel kimyasallar pazarının büyüklüğü 2025'te yaklaşık 758 milyar dolardı. Pazarın 2026'da 797 milyar dolara yaklaşması, 2034'te ise 1,16 trilyon doları aşması bekleniyor.

Özel kimyasallar, üretim maliyetlerini veya nihai ürünün işletme maliyetlerini düşürmek için kullanılabiliyor. Ancak yetenekleri bununla sınırlı değil. Kaplamaları çizilmeye ve aşınmaya karşı daha dirençli hale getirebiliyor, nemden ve ultraviyole ışınlardan koruyabiliyor, malzemelerin yüksek sıcaklıklara dayanımını artırabiliyor ya da boyanın yüzeye tutunmasını iyileştirebiliyor. Bazen tek bir bileşen, bu görevlerin birkaçını aynı anda üstlenebiliyor.

Üstelik, bu özelliklerin çoğu ölçülebilir. Bir kaplamanın yüzey sıcaklığını ne kadar düşürdüğü, bir malzemenin ısınmaya nasıl dayandığı veya bir katkı maddesinin mukavemeti nasıl etkilediği test edilebiliyor. Bu testler, ürünün özelliklerinin müşteriye ulaşmadan önce doğrulanmasını sağlıyor. Bu da özellikle ihracatta kritik önem taşıyor: Uluslararası müşteriler, malzemenin üreticinin iddia ettiği gibi çalıştığına dair net kanıt görmek istiyor.

Fotoğraf: Rus şirketi RusSilica’nın üretim tesisinde, bir laboratuvar çalışanı

Yeni Malzemeler Küresel Pazara Açılıyor

Özel kimyasallar pazarı uzun süredir küresel bir nitelik taşıyor. 2025'te toplam hacmin neredeyse yarısı, Çin ve Hindistan'ın özellikle önemli rol oynadığı Asya-Pasifik bölgesinde yoğunlaştı. Kuzey Amerika %22,4, Avrupa ise %18,1'lik paya sahipti.

Ancak güçlü bir ürün geliştirmek, yurt dışında otomatik olarak müşteri bulmak anlamına gelmiyor. Bu durum özel kimyasallar için özellikle geçerli. Malzemenin çoğu zaman belirli bir üretim tesisinde test edilmesi, özelliklerinin derinlemesine anlaşılması ve sağlayacağı tasarrufun önceden hesaplanması gerekiyor. Sektör fuarlarının, potansiyel müşterilerle yürütülen görüşmelerin ve uzmanlarla doğrudan temasın bu kadar önemli olmasının nedeni de bu.

Rus şirketleri için "Made in Russia" programı, bu tür tanıtımın araçlarından biri haline geldi. Program katılımcıları ürünlerini uluslararası fuarlarda ve iş heyetleri sırasında tanıtıyor, potansiyel alıcılarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Program ayrıca Rus ürünlerinin uluslararası medya ve sosyal ağlar aracılığıyla tanıtılmasına destek oluyor.

Katılımcılar, ulusal marka "Made in Russia" çatısı altında bir araya geliyor. Şirketler bu markayı kullanma hakkını, ürünlerinin kalite, güvenilirlik, benzersizlik, çevresel duyarlılık ve organik köken kategorilerinden bir veya birkaçında yürütülen gönüllü sertifikasyonu başarıyla tamamlamasının ardından kazanıyor.

Fotoğraf: Rus şirketi Bronya tarafından üretilen sıvı seramik termal yalıtım kaplaması

Sadece 1 mm Kalınlığında Koruma

"Made in Russia" programının katılımcılarından biri, adı Rusçadan "koruyucu katman" veya "koruyucu zırh" olarak çevrilebilen Bronya şirketi. Şirketin Bronya Classic sıvı seramik ısı yalıtım kaplaması, ulusal marka "Made in Russia" sertifikası aldı. Sadece 1 mm kalınlığındaki bir kaplama tabakası, endüstriyel bir boru hattının yüzey sıcaklığını 80°C'den 45°C'ye düşürebiliyor.

Sanayi üretiminde bu fark, öncelikle güvenlik açısından önem taşıyor. Boru hatlarının ve ekipmanların yüzeyi, kazara temasın bile yanığa yol açabileceği sıcaklıklara ulaşabiliyor. Kaplama, yüzey sıcaklığını düşürerek bu tür ekipmanların yakınında çalışmayı daha güvenli hale getiriyor. Üstelik malzeme neredeyse sıradan bir boya gibi uygulanıyor ve kuruduktan sonra ince bir ısı yalıtım katmanı oluşturuyor.

Bronya kaplamaları Rusya dışında da kullanılıyor. Ürünler Nestlé'nin Çekya'daki ve Sinopec'in Çin'deki tesislerinde, İspanyol bira üreticisi Estrella de Levante'de ve Madrid'in su idaresi Canal de Isabel II'de uygulandı. Şirketin ürünleri günümüzde 20'den fazla ülkeye tedarik ediliyor. Uluslararası varlığını genişletmeye devam eden Bronya, Türkiye'yi gelecekteki gelişimi için kilit pazarlardan biri olarak görüyor.

Fotoğraf: Rus şirketi RusSilica tarafından üretilen mikronize silika jelleri ve stabil silika solleri.

Diş Macunundan Mikroelektroniğe

Tanıdık ürünlerin özelliklerini değiştiren birçok malzemeyi nihai tüketiciler hiçbir zaman görmeyecek, hatta adlarını bile duymayabilirler. Gıda sanayisi, kozmetik, polimer üretimi, elektronik ve diğer pek çok sektörde kullanılan mikronize silika jeller ve stabil silika soller bunlar arasında yer alıyor.

Bu malzemeleri, "Made in Russia" programının bir diğer katılımcısı olan Rus şirketi RusSilica üretiyor. Şirketin mikronize silika jelleri ve stabil silika solleri, ulusal marka "Made in Russia" sertifikası aldı.

Bu malzemelerin kullanım alanları büyük ölçüde özelliklerine bağlı. Uzmanlar partikül boyutunu, gözenek hacmi ve boyutunu ve diğer parametreleri değiştirerek belirli bir göreve özel ürün geliştirebiliyor. Silika jel diş macununda aşındırıcı işlevi görüyor, bira üretiminde bulanıklığa neden olan proteinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor; silika soller ise mikroelektronikte silisyum altlıkların parlatılmasında kullanılıyor. Bu nedenle her sektörün bu malzemelere yönelik kendi gereksinimleri var. Standart bir ürün belirli bir üretim sürecine uygun değilse RusSilica, ürünün özelliklerini müşterinin gereksinimlerine göre uyarlayabiliyor.

Şirketin ürünleri toplamda 30'dan fazla alanda kullanılıyor. Dzerjinsk'teki üretim tesisi, yılda 12.000 tona kadar mikronize silika jel ve 6.000 ton stabil silika sol üretme kapasitesine sahip. RusSilica için sıradaki adım ihracatın geliştirilmesi: Şirket, önümüzdeki yıl içinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok uluslararası pazarda satışa başlamayı planlıyor.

Büyük Değişimler Küçük Başlar

Modernizasyonu ekipmanların yenilenmesi, yeni üretim hatlarının kurulması veya karmaşık dijital sistemlerin devreye alınması olarak hayal etmek kolay. Oysa bazen gözle görülür bir sonuç elde etmek için yalnızca bir borunun kaplamasını ya da tek bir bileşenin özelliklerini değiştirmek yetiyor. Bronya ve RusSilica örnekleri tam da bunu gösteriyor; malzeme, yüzeyde yalnızca bir milimetre yer kaplayabiliyor veya nihai ürünün içinde tamamen görünmez kalabiliyor; ancak ürünün özelliklerini önemli ölçüde değiştirebiliyor.

Yeni malzemeler sanayiye, mevcut ürünleri ve üretim süreçlerini her seferinde sıfırdan tasarlamak zorunda kalmadan iyileştirmenin bir başka yolunu sunuyor. Bu modernizasyon dışarıdan her zaman görünmüyor; bazen yalnızca tanıdık bir nesnenin — endüstriyel bir boru hattından diş macununa veya elektroniğe kadar — değişen özelliklerinden fark edilebiliyor.