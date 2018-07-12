Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz altı ışık dolgusu ile yaza özel özel bakışlara kavuşulabileceğini belirtti.
GÖZ ALTINDAKİ ÇUKURLUK VE ÇÖKÜKLÜK, YORGUN GÖSTERİYOR
İHA'nın haberine göre; Op. Dr. Şeyda Atabay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gözlerimiz dünyaya açılan pencere. İyi görmek ve iyi görünmek için her zaman önemli olmuşlardır. Gözlerimizin daha iyi görünmesinde ana unsur göz çevresi ve göz kapaklarımızdır. Göz altı bölgesinde çukurluk ve çöküklük durumlarında bu durum kişinin daha üzgün daha yorgun gözükmesine neden olmaktadır. Bazı durumlarda göz çevresi çöküklüğü morluk ile neticelenebilir. Bu durumdaki kişi sağlıksız hastaymış gibi istenmeyen bir görünüme kavuşur. Daha önceleri bu şikayet ile gelen hastalara tedavi öneremiyorduk. Artık göz çevresinde bu rahatsızlık ile başvuran pek çok hastaya yardımcı olabiliyoruz" dedi.
GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU KİME YAPTIRILMALI?
Göz çevresindeki cilt dokusunun vücuttaki en ince cilt dokularından birisi olduğunu dile getiren Op. Dr. Şeyda Atabay, "Genetik, sağlıklı yaşam ve çevresel koşullardan oldukça etkilenir. Gerek genetik gerek çevresel koşullara bağlı olabilen bu durum yine benzer bir şekilde göz gibi nazik bir organa nazik bir yaklaşımla tedavi edilebilir.
Göz çevresi çöküklük durumlarında göz için üretilmiş olan özel dolgu ürünleri kullanılmaktadır. Göz çevresine yapılacak bir uygulama sonrasında sorun yaşandığı takdirde tedavi için başvurulan tek alan olan göz hastalıkları uzmanlık alanı bu açıdan çok önemlidir.
Göz gibi bizi dış dünyaya bağlayan önemli duyu organlarımızdan olan bir alana dolgu ürünü uygulamak çok önemlidir ve çok özen istemektedir. Göz çevresine dolgu tedavilerinde bu alanı iyi bilen bir göz doktoru olarak uzmanlık alanımız olması nedeniyle göz altı ışık dolgusu tedavilerini hastalarımıza başarılı olarak uyguladık ve sonuçlarımızı diğer göz doktorlarımız ile paylaştık. Bu alanda göz doktoru olarak ilk uygulamayı yapan doktorlardan olmak oldukça mutluluk verici" şeklinde konuştu.
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