Göz damlası orucu bozar mı? 0:00 / 0:00

Göz damlası, kişilerin göz problemi yaşamalarından dolayı doktor tarafından kullanılması önerilen tıbbi bir tedavi yöntemidir. Ancak, ramazan ayını oruç tutarak geçirmek isteyenler, normal süreçlerde kullandığı bu göz damlasının oruca herhangi bir yan etkisi olup olmadığını bilmek ister. Bu yüzden başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere farklı kaynaklar ve alimlerden konuyla ilgili bilgi alırlar. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda göze damla akıtmak orucu götürür mü? sorusunu cevapladık. İşte konuyla ilgili merak edilen her şey yazımızda sizleri bekliyor.

Göz Damlası Orucu Bozar mı?

Oruç tutan kişiler, oruçlarına zara gelsin istemezler. Bu yüzden rutin olarak gerçekleştirdikleri davranışların oruca olan etkisini merak ederler. Ramazan ayında orucu bozan durumlar genel hatları ile aslında oldukça belirgindir. Orucun bozulması için kişilerin bir gıda tüketmesi, vücutlarına sıvı girmesi ya da cinsel ilişkiye girmeleri gerekir.

Bunun yanı sıra orucu bozmayan ama mekruh duruma sokan, hayrını azaltan durumlar da var. Bu ince çizgilerden dolayı özellikle sağlık sorunundan dolayı göz damlası kullananlar göze damla damlatmak orucu bozar mı? sorusunu sıkça sorar. Ancak göze damla damlatmak orucu bozan davranışlar arasında yer almaz.

Göze Damla Damlatmak Orucu Bozar Mı?

Göze damla damlatmak orucu bozar mı diyanet tarafından, orucu bozmayan durumlar olarak cevaplanır. Bunun nedeni göz damlasını vücuda bir besin olarak girmemesidir. Göz damlası kullanımı bir göz sağlığı probleminden dolayı kullanılmaktadır. Göz damlası etki alanı olan çok küçük miktardan kullanılması gereken bir ilaçtır. Göze damlatıldığı zamanda bir kısmı gözün kırpılması ile dışarıya çıkar. Göze damlatılan damla ise gözenekler aracılığı ile vücuda girer. Ancak bu göz damlası vücut için bir besin kaynağı değildir. Bu yüzde oruçlu iken göze damla damlatmanın oruca herhangi bir zararı bulunmaz.