        Haberler Magazin Gözde Seda Altuner'den zayıflama itirafı - Magazin haberleri

        Gözde Seda Altuner'den zayıflama itirafı

        Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Gözde Seda Altuner, zayıflama sürecine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Ünlü oyuncu; "Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım" dedi

        Giriş: 12.02.2026 - 19:28 Güncelleme: 12.02.2026 - 19:28
        Ünlü oyuncudan zayıflama itirafı
        Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Takipçilerinin kilo verme sürecine dair meraklarına cevap veren Altuner, "Evet, o meşhur iğneyi ben de uygulattım" diyerek süreci şu sözlerle anlattı;

        "Çok zayıflamışsın, çok zayıflamışsın... Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın, onu mu yaptın, bunu mu yaptın? Evet, evet çocuklar; iğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum.

        "TÜM GÜRBÜZLER ERİDİK"

        Dediğim gibi, zaten bütün ülke galiba böyle eriyoruz. Tüm gürbüzler eridik. Yani düşünsenize; yıllardır kiloyu veremeyen herkes bir anda eridi. Hepimiz eridik. Niye eridik? Ne oldu yani? Merkür mü geri gitti, Satürn mü ileri geldi? Bir şey oldu; tıbbi bir müdahale oldu yani. Arkadaşlarım, bu arada ben bunu gerçekten sorulara dürüstçe bir cevap vermek için açıkladım. Yani 'sadece sağlıklı besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum' gibi bir şey söylememek için. Bu arada sağlıklı besleniyorum ve spor da yapıyorum, o ayrı konu ama sadece onları yapmıyorum yani." dedi.

        "DOKTOR KONTROLÜ OLMADAN KULLANIRSANIZ ÖLÜRSÜNÜZ"

        Başka bir paylaşımında ise söz konusu uygulamanın mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğine dikkat çeken Altuner, şu ifadeleri kullandı; "Bazı sorular beni korkuttu. Vallahi şu kadar söyleyeyim: Doktor kontrolü olmadan kullanırsanız ölürsünüz. Öldükten sonra da zayıf olmanın zaten bir anlamı yok. Zayıf olmanın bence yaşarken de çok bir anlamı yok da, işte doktorlar 'zayıflayın' diyorlar. Anlatabildim mi? Ölürsünüz, sakın!"

        #Gözde Seda Altuner
