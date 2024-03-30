"Gözlerini ve cüzdanını açık tut" tavsiyesi Tom Cruise'un ilişkisini bitirmiş
Tom Cruise, Rus model sevgilisi Elsina Khayrova'nın ilişkisini, ünlü modelin 2022'de ayrıldığı eski eski eşi Dmitry Tsetkov'un verdiği bir röportajın bitirdiği söyleniyor
İlk kez aralıkta, Londra'nın lüks Mayfair semtindeki bir partide öpüştüklerine dair haberlerin yayımlanmasıyla Tom Cruise ile Rus model sevgilisi Elsina Khayrova ilişkisi ortaya çıkmıştı.
Elsina Khayrova'nın eski eşi Dmitry Tsetkov'un aralıkta verdiği röportajda Tom Cruise'a; "Gözünü ve cüzdanını dört aç" diyerek eski eşi hakkında uyarıda bulunmuşyu. Tsetkov, ropörtajda çok para harcadığını öne sürdüğü eski eşini iğnelerken Cruise'u sürekli övmüştü.
61 yaşındaki Tom Cruise ile 36 yaşındaki Elsina Khayrova hakkında, "işi resmiyete dökme" haberleri yapılırken The Sun, ikilinin şubat sonunda ayrıldığını duyurmuştu. Birleşik Krallık gazetesine konuşan bir kaynak; "Birbirlerine karşı kötü hisler taşımıyorlar. Tom için ilişki vadesini doldurdu" demişti.