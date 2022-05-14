Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’sunun inanılmaz değişimi…

Bir dönemin fenomen dizisi Çılgın Bediş’in Banu’su son haliyle gündeme geldi. Sonay Aydın, Yonca Evcimik’in başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş dizisindeki Banu rolüyle hafızalara kazındı. 8 Temmuz 1996 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi 3 Mart 2011 yılına kadar ekrana geldi. Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Cenk Torun, Ayten Uncuoğlu ve Selahattinn Taşdöğen ile başrolü paylaşan Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte, yıllar içerisindeki değişimi...

  • 01
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız.
  • 02
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    90’lı yılların sevilen gençlik dizisi 8 Temmuz 1996 ile 3 Mart 2011 tarihleri arasında yayınlandı.
  • 03
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Yonca Evcimik’in başrolünde yer aldığı dizisinin oyuncuları arasında; Sonay Aydın, Çiçek Dilligil, Cenk Torun, Ayten Uncuoğlu ve Selahattinn Taşdöğen gibi isimler yer aldı.
  • 04
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Büyük ilgiyle izlenen kült dizide Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın gündeme geldi.
  • 05
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Çılgın Bediş dizisinin Banu’su saçları iki yanda toplanmış haliyle hafızalara kazınmıştı.
  • 06
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
  • 07
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    İşte, Çılgın Bediş’in Banu’sunun yıllar içerisindeki değişimi...
  • 08
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    ÇILGIN BEDİŞ’İN BANU’SU SONAY AYDIN KİMDİR?

    Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın 5 Şubat 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
  • 09
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Ünlü oyuncu1996 ile 2001 yılları arasında yayınlanan Çılgın Bediş dizisiyle ekrana geldi.
  • 10
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Çiçek Dilligil, Cenk Torun, Ayten Uncuoğlu ve Selahattinn Taşdöğen gibi ünlü isimlerle Çılgın Bediş dizisinde başrolü paylaştı.
  • 11
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    50 yaşındaki ünlü oyuncu Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın dizinin ardından İngiltere’ye yerleşti.
  • 12
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Aydın,  saç rengini değiştirerek burun ameliyatı oldu.
  • 13
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.
  • 14
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

    İşte, Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın’ın son hali…
  • 15
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 16
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 17
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 18
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 19
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 20
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 21
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 22
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 23
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 24
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 25
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 26
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 27
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 28
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 29
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 30
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 31
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?
  • 32
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Çılgın Bediş’in Banu’su son hali herkesi şaşırttı! Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.