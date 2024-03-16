Göztepe: 0 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 2. sırada yer alan Göztepe, evinde Keçiörengücü'yle 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.
İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 56'ya, Keçiörengücü ise puanını 32'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Kırmızılılar, Kocaelispor'a konuk olacak. Ankara temsilcisi ise evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
17’nci dakikada Romulo’nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yalçın’ın vuruşunda kaleci Metin topu kornere çeldi.
25’inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis’in şutunda savunmadan seken top kale önünde Romulo’nun önünde kaldı. Onun vuruşunda top auta çıktı.
58'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Romulo'n'un sert şutunda top üst direkten döndü.
71'inci dakikada Ariyibi'nin pasında Selim topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+3'üncü dakikada Keçiörengücü net golü kaçırdı. Kontratağa çıkan başkent temsilcisinde Camara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Camara'nın şutunda kaleci Lis'ten seken top üst direkten oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle
Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 88), Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 63), Dennis (Tarkan Serbest dk. 88), Turgay Gemicibaşı (Celil Yüksel dk. 63), Billel Messaoudi (Ramon-Pascal Lundqvist dk. 63), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Lasse Nielsen, Atınç Nukan, Ensar Aksakal, Kenneth Mamah
Teknik direktör: Stanimir Stoilov
Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Şahverdi Çetin (Erkam Develi dk. 64), Selim Ilgaz (Moustapha Camara dk. 84), Jurgen Bardhi (Orhan Nahırcı dk. 84), Ariyibi, Dembele (Melih İnan dk. 80)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Bahadır Yıldırım, Erkan Eyibil, Ahmet Yazar
Teknik direktör: Tahsin Tam
Sarı kartlar: Tugay Gemicibaşı (Göztepe), Ahmet Kesim (Keçiörengücü)