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Göztepe: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor 2-2 berabere kaldı

Göztepe: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibinin gollerini 13 ve 73'te Chreif Ndiaye kaydederken Yeni Malatyaspor'un golleri 39'da Mallan ve 81'de Ahmet Ildız'dan geldi.

Ünal Karaman'la çıktığı 3. maçta da galibiyet alamayan Göztepe puanını 26 yaparken Yeni Malatyaspor 29 puana yükseldi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe öne geçti. Gelişen hızlı atakta Soner Aydoğdu'nun güzel pasıyla sol çapraz pozisyonda ceza sahasına girerken topla buluşan Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

37. dakikada Cherif Ndiaye'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Tripic'in şutunda, kaleci Abdulsamed Damlu son anda topu kornere çeldi.

39. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Tetteh'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mallan'ın şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı meşin yuvarlak aynı oyuncuya döndü. Mallan'ın bir kez daha kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Diabate'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm, 1-1 sona erdi.

54. dakikada ceza sahası içinde topu düzeltip kaleye gönderen Tetteh'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

73. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

77. dakikada ceza sahasının hemen önünde rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

81. dakikada Yeni Malatyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Aldığı pasla ceza yayının önünde topla buluşan Ahmed Ildız, güzel hareketlerle rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

90+2. dakikada ceza sahasındaki Zulj'un vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

Müsabaka, 2-2 sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 69 Murat Paluli),Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Ideye Brown),Nwobodo (Dk. 90+3 Esiti),Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 69 Jahovic),Diabate (Dk. 62 Zulj),Cherif Ndiaye

YeniMalatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Adem Büyük (Dk. 90+5 Zeki Yavru),Mallan (Dk. 79 Mustafa Eskihellaç),Acquah, Fofana (Dk. 46 Ahmed Ildız),Tetteh, Umut Bulut (Dk. 79 Malle)

Goller: Dk. 13 ve 73 Cherif Ndiaye (Göztepe),Dk. 39 Mallan, Dk. 81 Ahmed Ildız (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 35 Wallace (Yeni Malatyaspor)

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