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        Göztepe, Ahmed Ildız'la uzattı

        Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Göztepe, iç transfere ağırlık verdi. İzmir temsilcisi, orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'la da yola devam kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:49
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        Göztepe, Ahmed Ildız'la uzattı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsmail Köybaşı'nın ardından Ahmet Ildız'ın da sözleşmesini uzatma kararı aldı.

        Göztepe yönetimi, Ahmed Ildız'ın sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Önceki sezon Alanyaspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu genelde karşılaşmalara yedek başlasa da teknik direktör Stanimir Stoilov'un önemli kozu oldu.

        Ahmed, geride kalan sezonda Süper Lig'de 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı. Süper Lig'de 1073 dakika süre alan deneyimli oyuncu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Göz-Göz'de sözleşmesi sona eren golcü Kubilay Kanatsızkuş'un ise takımdan ayrılacağı iddia edildi. Golcü futbolcunun, Süper Lig'in diğer temsilcisi Kasımpaşa ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.

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