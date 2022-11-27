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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göztepe Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 15. hafta dev bir derbiye sahne alacak. İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay, bu akşam Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak zorlu derbiye ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Göztepe Altay maçının ayrıntıları...

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  • Göztepe Altay maçı ne zaman ve saat kaçta? Göztepe Altay derbisi hangi kanalda? Göztepe Altay maçı biletleri ne kadar?

    Göztepe Altay derbisi için artık nefesler tutulmuş durumda. TFF 1.Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen zorlu karşılaşma öncesi tüm detayları bir araya getirdik. İşte, Göztepe Altay maçının başlama saati, yayıncı kanalı, bilet fiyatları ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...
  • Göztepe Altay maçı ne zaman ve saat kaçta? Göztepe Altay derbisi hangi kanalda? Göztepe Altay maçı biletleri ne kadar?

    GÖZTEPE ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

    Göztepe Altay maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak.
  • Göztepe Altay maçı ne zaman ve saat kaçta? Göztepe Altay derbisi hangi kanalda? Göztepe Altay maçı biletleri ne kadar?

    GÖZTEPE ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Göztepe Altay maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

    TRT SPOR CANLI İZLE
  • Göztepe Altay maçı ne zaman ve saat kaçta? Göztepe Altay derbisi hangi kanalda? Göztepe Altay maçı biletleri ne kadar?

    GÖZTEPE ALTAY MAÇI DERBİ BİLETLERİ NE KADAR?

    200 VIP - ₺425,00

    201-225 VIP - ₺280,00

    BATI TRİBÜN - ₺150,00

    DOĞU TRİBÜN - ₺105,00

    KUZEY KALE ARKASI - ₺40,00

    GÜNEY KALE ARKASI - ₺40,00

    MİSAFİR - ₺40,00
  • Göztepe Altay maçı ne zaman ve saat kaçta? Göztepe Altay derbisi hangi kanalda? Göztepe Altay maçı biletleri ne kadar?

    GÖZTEPE MUHTEMEL 11

    Ekrem, Yunus Emre, Dino, Emir, Marko, İsmail, Yalçın, Mamah, Yasin, Tijanic, Ali
  • Göztepe Altay maçı ne zaman ve saat kaçta? Göztepe Altay derbisi hangi kanalda? Göztepe Altay maçı biletleri ne kadar?

    ALTAY MUHTEMEL 11

    Ozan, Kutay, Björkander, Efe, Salih, Zeki, Arda, Tolga, Naderi, Paixao, Mehmet

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