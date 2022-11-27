Göztepe Altay derbisi için artık nefesler tutulmuş durumda. TFF 1.Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen zorlu karşılaşma öncesi tüm detayları bir araya getirdik. İşte, Göztepe Altay maçının başlama saati, yayıncı kanalı, bilet fiyatları ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...