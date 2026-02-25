Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Stanimir Stoilov'dan taraftara çağrı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Stanimir Stoilov'dan taraftara çağrı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş mağlubiyetine üzüldüklerini ancak "vakitlerini de üzüntüyle geçirmediklerini" ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 20:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stoilov'dan taraftara çağrı!

        Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, kulübün sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Sevgili Göztepe ailesi, hafta sonu yaşadığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Ancak tek bir maç sonucuna takılıp vaktimizi üzülerek geçirmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş maçının geride kaldığını, hedeflerinin cumartesi günü oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasını kazanmak olduğunu belirten Stoilov, şunları kaydetti:

        "Hedefimizde ve inancımızda herhangi bir eksilme olmadığını, hatta daha iyi işlere imza atmak için hala çok aç ve istekli olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bunu her gün çok çalışarak ve gelişerek başarabiliriz. İnancımız, cumartesi günü maç başlama düdüğüyle birlikte sizlerle bir olduğumuzda kuvvetlenerek büyüyecek. Cumartesi günü herkesi stadyumda görmek istiyoruz. Hakem düdüğüyle birlikte takımımıza vereceğiniz destek, bizim en büyük gücümüz olacak. Her bir oyuncum, büyük Göztepe taraftarının desteğine ve inancına ihtiyaç duyacak. Tüm Göztepe ailesine, sezon boyunca verdikleri tüm destek için takımım adına teşekkür ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO

        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MHP lideri Devlet Bahçeli: KCK'nın yani örgütün üst yapılanmasının feshi de...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon