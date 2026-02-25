Göztepe'de Stanimir Stoilov'dan taraftara çağrı!

24 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MHP lideri Devlet Bahçeli: KCK'nın yani örgütün üst yapılanmasının feshi de... Daha Fazla Göster Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* MHP lideri Devlet Bahçeli: KCK'nın yani örgütün üst yapılanmasının feshi derhal sağlanmalı* HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Törenin'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var* ABD yasağına rağmen Çin, Nvidia'nın en güçlü Blackwell çipiyle yapay zeka eğitti* Zelenskiy'den savaşın 4. yıldönümünde mesaj: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı* Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması* Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşkı bitti* Litre fiyatına ortalama 2 lira 40 kuruş zam gelen motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 60 lira 30 kuruşa yükselirken, bazı şehirlerde tabelalar 63 lirayı gördü Daha Az Göster