Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 27 puanla 16. sırada yer alan Göztepe, milli arada çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hazırlık maçında Altınordu’yu 5-4 mağlup eden sarı-kırmızılılar, aranın ardından konuk edeceği Akhisarspor mücadelesinde galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmezken, bu sezon milli ara dönüşü alınan sonuçlar da İzmir temsilcisini bir adım öne çıkarıyor. Bu sezon şimdiye kadar lige 3 kez milli maç arası verildi. Göz Göz, bu araların ardından oynadığı 3 maçın 2’sini kazanmayı başardı. İzmir ekibi, bu süreçte tek yenilgisini lider Medipol Başakşehir karşısında aldı.
BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ
Bu sezon ilk 4 haftadan yalnızca 3 puan çıkaran ve araya istemediği sırada giren sarı-kırmızılılar için sezonun ilk milli arası tam anlamıyla ilaç oldu. A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı Rusya ve İsveç maçlarının ardından sahasında Kayserispor’u konuk eden Göztepe, Yasin ve Alpaslan’ın attığı gollerle galibiyete uzanarak yükselişe geçti. Göztepe, ikinci milli araya ise Kasımpaşa yenilgisiyle girdi. Millilerin Bosna Hersek ve Rusya ile oynadığı maçların ardından sahasında Beşiktaş ile oynayan sarı-kırmızılı takım, Jerome ve Reis ile bulduğu gollerle güçlü rakibini 2-0 yenmişti
TEK YENİLGİ LİDERE
Milli ara dönüşlerinde Kayserispor ve Beşiktaş’ı deviren Göztepe, söz konusu süreçte tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı. Millilerin İsveç ve Ukrayna maçlarının ardından 13. hafta maçında rakibiyle Bornova Stadı'nda kozlarını paylaşan Göz Göz, karşılaşmayı 2-0 kaybederek sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon verilen üç milli aranın dönüşünde de rakipleriyle sahasında karşılaşan İzmir ekibi, 27. haftada da Akhisarspor’u yine Bornova’da konuk edecek.
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