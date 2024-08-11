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        Göztepe, Süper Lig'e puanla döndü

        Süper Lig'e 2 yıl aradan sonra dönen Göztepe, Antalyaspor deplasmanında çıktığı ilk maçtan puanla dönmemeyi başardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:25
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        Göztepe puanla döndü
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        Rakibiyle Antalya Stadı'nda yüksek sıcaklık ve nem altında oynanan karşılaşmada yenişemeyen Göz-Göz kazanamasa da dış sahada puanı hanesine yazdırdı. Transfer döneminde özellikle halen kaleci ve golcü alınmadığı için eleştirilen sarı-kırmızılılarda 7 yeni transferden 5'i ilk 11'de oynadı. Sakatlığı bulunan son transfer Japon orta saha Matsuki'nin kadroda yer almadığı sarı-kırmızılılarda 1 sezon sonra kulübe dönen kaleci Ekrem de yedek oturdu. Yenilerden Nazım Sangare, Koray Günter, Djalma Silva, Isaac Solet ve Novatus Miroshi ilk 11'de görücüye çıktı.

        Brezilyalı sol bek Silva, 82'nci dakikada sakatlanarak yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı. Göztepe'de kaleyi altyapı patentli Arda korurken, geçen sezondan Kubilay, Yalçın, Heliton, Dennis ve Romulo 11'de forma giydi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından, "Hava şartları nedeniyle her iki takım için de zorlu bir maç oldu. Her iki takım da sahada elinden gelenin en iyisini yaparak iyi futbol oynamaya çalıştı. Antalyaspor topa bizden daha fazla sahip oldu ama biz daha fazla fırsat yakaladık. Ne yazık ki bu fırsatları gole çeviremedik. Dediğim gibi, iki takım da sahada elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele etti. Sezonun ilk maçı, takım olarak sıkıntılarımızı görmek adına fırsat oldu. Bu sıkıntılarımızın üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Takım olarak daha iyi olmak için her şeyimizi vereceğiz" dedi.

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