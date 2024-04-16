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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, Süper Lig hedefine artık çok yakın - Futbol Haberleri

        Göztepe, Süper Lig hedefine artık çok yakın

        1'inci Lig'de bitime 4 maç kala 60 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Göztepe, 30'uncu hafta sonunda en yakın rakibinin 8 puan önünde yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:55
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        Göztepe hedefine artık çok yakın
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        1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalıp bitime 4 maç kala 60 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Göztepe, 30'uncu hafta sonunda en yakın rakibinin 8 puan önünde yer aldı.

        Sakaryaspor'un dış sahada Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalmasının ardından büyük avantajını koruyan İzmir ekibi, Süper Lig yarışında artık geri sayıma geçti. Kalan 4 haftada Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın direkt Süper Lig'e adını yazdıracak. Bu hafta küme düşmesi kesinleşen Giresunspor'a konuk olacak İzmir ekibi, maçı kazanması halinde, Kocaelispor ve Çorum FK yenilmesini, Sakaryaspor'un ise en az berabere kalmasını bekleyecek.

        Bu sonuçların gerçekleşmesi durumunda Göztepe, Süper Lig vizesini erken almış olacak. İzmir ekibi kazanmasına rağmen rakiplerinin alacağı sonuçlarla Süper Lig'e çıkışını ilan edemezse ise turu haftaya taraftarı önünde Gençlerbirliği maçında atacak. Hedefine artık çok yaklaşan Göztepe, son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti. O sezon dramatik şekilde lige veda eden sarı-kırmızılılar geçen sezon ise 1'inci Lig'de Play-Off oynadı. Çeyrek finalde Bodrum FK'ya elenen Göz-Göz, Süper Lig hayallerini 1 sene erteledi. Bu sezona da istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle adeta şaha kalktı. Göztepe'yi 12'nci hafta sonunda 6'ncı sırada devralan 56 yaşındaki teknik adam, 18 müsabakaya çıktı. Bu periyotta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Stoilov'un Göztepe'si 40 puanı hanesine yazdırıp Süper Lig rotasına girdi.

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