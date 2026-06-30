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        Göztepe transfer çok hızlı!

        Yeni sezonda Süper Lig'e bir kez Avrupa hedefiyle çıkacak Göztepe transferde gaza bastı. İki transferi resmen bitiren İzmir temcilcisi bir transferde de prensip anlaşmasına vardı. Göztepe'nin yabancı bir file bekçisi almak için de çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Göztepe transfer çok hızlı!

        Yeni sezonda Süper Lig'de hedefini bir kez daha Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, transferde birçok rakibine göre çok hızlı hareket etti. Sezon bitiminde ilk olarak Brezilyalı stoperi Heliton'la yollarını ayırıp, kaleciler Ekrem ve Lis'in yanı sıra Bulgar orta saha Krastev'le vedalaşan sarı-kırmızılılar, dış transferde ise temmuz ayı gelmeden iki resmi imza attırıp iki yabancı oyuncuyla da kesin olarak anlaşma sağladı. Son yıllarda Süper Lig'de golcü oyuncu sıkıntıları yaşayan Göztepe öncelikle bu sorunu çabucak çözdü.

        İlk olarak Championship ekibi Bristol City'den Nijeryalı asıllı İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Göz-Göz, kısa süre sonra bu kez Brezilya'dan forvet getirdi. Sport Republic şirketi geçen sezondan bu yana takip ettiği Gremio'nun golcüsü Andre Henrique transferini resmileştirip Sambacı'ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalattı. Göztepe, Heliton'un ayrılmasının ardından alternatiflere yöneldi. İzmir ekibi bir dönem ülkemizde Sivasspor formasını terleten, Yunanistan'ın Aris ekibinde top koşturan Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'le prensipte el sıkıştı.

        SIRA KALECİ TRANSFERİNDE

        Sezon biter bitmez 30 yaşındaki Gambiyalı savunmacıyla görüşmelere başlayan Göztepe imza sürecini uzatsa da Sundberg'le bir sorun yaşamadığı öğrenildi. Ardından orta saha transferine yönelen Göztepe, Sheffield United'tan Alex Matos'la söz kesti. Sundberg ve Matos'un en kısa sürede resmi sözleşme imzalayacağı ve takıma dahil olacağı kaydedildi. Hızlı bir şekilde dış transferleri bitiren Göztepe şimdi ise kaleci takviyesine odaklandı. 3 sezondur kalesini koruyan Mateusz Lis'in ülkesi Polonya ekibi Lech Poznan'a gitmesinin ardından yönetim yabancı bir file bekçisi almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        SATIŞLARA GÖRE TAKVİYE GELECEK

        Listesine 21 yaşındaki İranlı kaleci Mohammad Khalifeh ve Polonyalı eldiven Axel Holewinski'yi alan kurmayların 8 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampına kadar kaleci transferini de bitireceği kaydedildi. Göztepe ayrıca sağ bek Arda Okan, Brezilyalı golcü Juan ve Nijeryalı orta saha Dennis'in satışına göre de takviyeler yapacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar yabancı kuralına göre yerli transferlere de öncelik verecek.

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